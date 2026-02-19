Нову інформацію оприлюднив Eurostat. Згідно зі статистикою за листопад 2025 року, Італія стала країною №1 в ЄС за кількістю задоволених заяв на притулок.
Притулок (азил) – це спеціальний правовий статус, який держава надає іноземцю, якщо у його країні йому загрожує переслідування або небезпека через:
- політичні переконання,
- релігію,
- етнічне походження,
- належність до певної соціальної групи.
Скільки людей звернулися по захист?
У листопаді 2025 року вперше подали заявки на отримання притулку в ЄС 54 825 осіб з-поза меж блоку. Це:
- на 26% менше, ніж у листопаді 2024 року (74 495 осіб);
- на 12% менше, ніж у жовтні 2025 року (62 375 осіб).
Таким чином, масштаби подання нових заяв продовжують зменшуватися. Водночас кількість повторних заяв становила 11 455, що:
- на 62% більше, ніж у листопаді 2024 року;
- на 23% менше, ніж у жовтні 2025 року.
Яка країна ЄС приймає найбільше біженців / Фото Unsplash
Громадяни яких країн найчастіше просять притулку?
У листопаді 2025 року найбільше заяв вперше подали громадяни:
- Венесуели – 8 060 осіб,
- Афганістану – 5 125,
- Бангладеш – 3 585,
- Сирії – 2 365.
Які країни прийняли найбільше заяв?
За даними Євростату, у листопаді 2025 року найбільшу кількість позитивних рішень щодо надання притулку ухвалили:
- Італія – 12 195,
- Іспанія – 11 875,
- Франція – 8 845,
- Німеччина – 8 740.
Таким чином, саме Італія стала лідером серед країн ЄС за кількістю задоволених заяв на міжнародний захист.
Як це впливає на економіку Європи?
Як пише Eurofound, Європа стикається з проблемою старіння населення та дефіциту робочої сили. Однак більшість осіб, які звертаються за притулком, перебувають у працездатному віці, що потенційно може допомогти заповнити нестачу кадрів, особливо у сферах із нижчою кваліфікацією або високою мобільністю.
Раніше ми писали, що українські біженці в ЄС суттєво вплинули на економіки країн, особливо Польщі, де внесли 99 мільярдів злотих до бюджету у 2024 році.