Нову інформацію оприлюднив Eurostat. Згідно зі статистикою за листопад 2025 року, Італія стала країною №1 в ЄС за кількістю задоволених заяв на притулок.

Притулок (азил) – це спеціальний правовий статус, який держава надає іноземцю, якщо у його країні йому загрожує переслідування або небезпека через:

політичні переконання,

релігію,

етнічне походження,

належність до певної соціальної групи.

Скільки людей звернулися по захист?

У листопаді 2025 року вперше подали заявки на отримання притулку в ЄС 54 825 осіб з-поза меж блоку. Це:

на 26% менше, ніж у листопаді 2024 року (74 495 осіб);

на 12% менше, ніж у жовтні 2025 року (62 375 осіб).

Таким чином, масштаби подання нових заяв продовжують зменшуватися. Водночас кількість повторних заяв становила 11 455, що:

на 62% більше, ніж у листопаді 2024 року;

на 23% менше, ніж у жовтні 2025 року.



Яка країна ЄС приймає найбільше біженців / Фото Unsplash

Громадяни яких країн найчастіше просять притулку?

У листопаді 2025 року найбільше заяв вперше подали громадяни:

Венесуели – 8 060 осіб,

Афганістану – 5 125,

Бангладеш – 3 585,

Сирії – 2 365.

Які країни прийняли найбільше заяв?

За даними Євростату, у листопаді 2025 року найбільшу кількість позитивних рішень щодо надання притулку ухвалили:

Італія – 12 195,

Іспанія – 11 875,

Франція – 8 845,

Німеччина – 8 740.

Таким чином, саме Італія стала лідером серед країн ЄС за кількістю задоволених заяв на міжнародний захист.

Як це впливає на економіку Європи?

Як пише Eurofound, Європа стикається з проблемою старіння населення та дефіциту робочої сили. Однак більшість осіб, які звертаються за притулком, перебувають у працездатному віці, що потенційно може допомогти заповнити нестачу кадрів, особливо у сферах із нижчою кваліфікацією або високою мобільністю.

Раніше ми писали, що українські біженці в ЄС суттєво вплинули на економіки країн, особливо Польщі, де внесли 99 мільярдів злотих до бюджету у 2024 році.