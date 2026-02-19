Нову інформацію оприлюднив Eurostat. Згідно зі статистикою за листопад 2025 року, Італія стала країною №1 в ЄС за кількістю задоволених заяв на притулок.

Дивіться також Чехія готує несподіваний удар по українцях: що зміниться для біженців уже скоро

Притулок (азил) – це спеціальний правовий статус, який держава надає іноземцю, якщо у його країні йому загрожує переслідування або небезпека через:

  • політичні переконання,
  • релігію,
  • етнічне походження,
  • належність до певної соціальної групи.

Скільки людей звернулися по захист?

У листопаді 2025 року вперше подали заявки на отримання притулку в ЄС 54 825 осіб з-поза меж блоку. Це:

  • на 26% менше, ніж у листопаді 2024 року (74 495 осіб);
  • на 12% менше, ніж у жовтні 2025 року (62 375 осіб).

Таким чином, масштаби подання нових заяв продовжують зменшуватися. Водночас кількість повторних заяв становила 11 455, що:

  • на 62% більше, ніж у листопаді 2024 року;
  • на 23% менше, ніж у жовтні 2025 року.


Яка країна ЄС приймає найбільше біженців / Фото Unsplash

Громадяни яких країн найчастіше просять притулку?

У листопаді 2025 року найбільше заяв вперше подали громадяни:

  • Венесуели – 8 060 осіб,
  • Афганістану – 5 125,
  • Бангладеш – 3 585,
  • Сирії – 2 365.

Які країни прийняли найбільше заяв?

За даними Євростату, у листопаді 2025 року найбільшу кількість позитивних рішень щодо надання притулку ухвалили:

  • Італія – 12 195,
  • Іспанія – 11 875,
  • Франція – 8 845,
  • Німеччина – 8 740.

Таким чином, саме Італія стала лідером серед країн ЄС за кількістю задоволених заяв на міжнародний захист.

Як це впливає на економіку Європи?

Як пише Eurofound, Європа стикається з проблемою старіння населення та дефіциту робочої сили. Однак більшість осіб, які звертаються за притулком, перебувають у працездатному віці, що потенційно може допомогти заповнити нестачу кадрів, особливо у сферах із нижчою кваліфікацією або високою мобільністю.

Раніше ми писали, що українські біженці в ЄС суттєво вплинули на економіки країн, особливо Польщі, де внесли 99 мільярдів злотих до бюджету у 2024 році.