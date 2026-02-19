Новую информацию обнародовал Eurostat. Согласно статистике за ноябрь 2025 года, Италия стала страной №1 в ЕС по количеству удовлетворенных заявлений на убежище.

Убежище (азил) – это специальный правовой статус, который государство предоставляет иностранцу, если в его стране ему грозит преследование или опасность из-за:

политических убеждений,

религии,

этнического происхождения,

принадлежности к определенной социальной группе.

Сколько людей обратились за защитой?

В ноябре 2025 года впервые подали заявки на получение убежища в ЕС 54 825 человек из-за пределов блока. Это:

на 26% меньше, чем в ноябре 2024 года (74 495 человек);

на 12% меньше, чем в октябре 2025 года (62 375 человек).

Таким образом, масштабы подачи новых заявлений продолжают уменьшаться. В то же время количество повторных заявлений составило 11 455, что:

на 62% больше, чем в ноябре 2024 года;

на 23% меньше, чем в октябре 2025 года.



Граждане каких стран чаще всего просят убежища?

В ноябре 2025 года больше всего заявлений впервые подали граждане:

Венесуэлы – 8 060 человек,

Афганистана – 5 125,

Бангладеш – 3 585,

Сирии – 2 365.

Какие страны приняли больше всего заявлений?

По данным Евростата, в ноябре 2025 года наибольшее количество положительных решений о предоставлении убежища приняли:

Италия – 12 195,

Испания – 11 875,

Франция – 8 845,

Германия – 8 740.

Таким образом, именно Италия стала лидером среди стран ЕС по количеству удовлетворенных заявлений на международную защиту.

Как это влияет на экономику Европы?

Как пишет Eurofound, Европа сталкивается с проблемой старения населения и дефицита рабочей силы. Однако большинство лиц, которые обращаются за убежищем, находятся в трудоспособном возрасте, что потенциально может помочь восполнить нехватку кадров, особенно в сферах с более низкой квалификацией или высокой мобильностью.

украинские беженцы в ЕС существенно повлияли на экономики стран, особенно Польши, где внесли 99 миллиардов злотых в бюджет в 2024 году.