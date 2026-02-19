Новую информацию обнародовал Eurostat. Согласно статистике за ноябрь 2025 года, Италия стала страной №1 в ЕС по количеству удовлетворенных заявлений на убежище.
Убежище (азил) – это специальный правовой статус, который государство предоставляет иностранцу, если в его стране ему грозит преследование или опасность из-за:
- политических убеждений,
- религии,
- этнического происхождения,
- принадлежности к определенной социальной группе.
Сколько людей обратились за защитой?
В ноябре 2025 года впервые подали заявки на получение убежища в ЕС 54 825 человек из-за пределов блока. Это:
- на 26% меньше, чем в ноябре 2024 года (74 495 человек);
- на 12% меньше, чем в октябре 2025 года (62 375 человек).
Таким образом, масштабы подачи новых заявлений продолжают уменьшаться. В то же время количество повторных заявлений составило 11 455, что:
- на 62% больше, чем в ноябре 2024 года;
- на 23% меньше, чем в октябре 2025 года.
Граждане каких стран чаще всего просят убежища?
В ноябре 2025 года больше всего заявлений впервые подали граждане:
- Венесуэлы – 8 060 человек,
- Афганистана – 5 125,
- Бангладеш – 3 585,
- Сирии – 2 365.
Какие страны приняли больше всего заявлений?
По данным Евростата, в ноябре 2025 года наибольшее количество положительных решений о предоставлении убежища приняли:
- Италия – 12 195,
- Испания – 11 875,
- Франция – 8 845,
- Германия – 8 740.
Таким образом, именно Италия стала лидером среди стран ЕС по количеству удовлетворенных заявлений на международную защиту.
Как это влияет на экономику Европы?
Как пишет Eurofound, Европа сталкивается с проблемой старения населения и дефицита рабочей силы. Однако большинство лиц, которые обращаются за убежищем, находятся в трудоспособном возрасте, что потенциально может помочь восполнить нехватку кадров, особенно в сферах с более низкой квалификацией или высокой мобильностью.
Ранее мы писали, что украинские беженцы в ЕС существенно повлияли на экономики стран, особенно Польши, где внесли 99 миллиардов злотых в бюджет в 2024 году.