Від 4 000 доларів на людину: найдорожчі міста світу для життя у 2025-му
- Нью-Йорк і Сан-Франциско визнані найдорожчими містами США з витратами 5600 і 4700 доларів відповідно.
- Сінгапур і Лондон мають середню вартість життя близько 4000 доларів, тоді як Київ виявився значно доступнішим.
Міста по всьому світу формують унікальну цінову політику, на яку впливають різні фактори. Як наслідок, окремі мегаполіси стабільно посідають найвищі позиції у рейтингах за вартістю життя.
Так, 24 Канал з посиланням на сервіс Numbeo показує свіженький рейтинг міст з найвищою вартістю життя. Під час складання оцінювали середні витрати, пов'язані з транспортом, споживчими товарами, комунальною платою, комунальними платежами та харчуванням у ресторанах.
Читайте також Оренда, продукти і не тільки: скільки треба заробляти українцям в Іспанії для комфортного життя
10 найдорожчих міст світу для життя у 2025-му
Згідно з нещодавнім аналізом, Нью-Йорк і Сан-Франциско були визначені як міста з найвищою вартістю життя в Сполучених Штатах. Щомісячні витрати мешканців цих мегаполісів можуть сягати приблизно 5600 доларів у Нью-Йорку та 4700 доларів у Сан-Франциско.
Женева та Цюрих йдуть слідом за Нью-Йорком та Сан-Франциско. Ці міста теж відзначаються високою вартістю життя: приблизні місячні витрати на одну особу там складають 1660 доларів без орендної плати.
У топі, крім названих міст, ще розташувалися такі:
- Чикаго – 3612 долара;
- Сідней – 3275 долара;
- Лісабон – 2263 долари;
- Токіо – 2074 долари;
- Сеул – 1896 долара;
- Шанхай – 1541 долара.
А в Азії найдорожчим містом став Сінгапур з середньою вартістю життя близько 4000 доларів на людину. Ця цифра збігається з вартістю життя в Лондоні, Велика Британія.
Сінгапур – найдорожче місто для життя в Азії / Фото Unsplash
Тоді як у Східній Європі найдорожчими містами виявилися Прага, Братислава та Варшава.
При цьому Київ був визнаний значно доступнішим містом, де вартість життя на 71% нижча, ніж у Нью-Йорку, якщо не враховувати витрати на оренду житла.
Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.