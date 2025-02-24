Від 4 000 доларів на людину: найдорожчі міста світу для життя у 2025-му

Міста по всьому світу формують унікальну цінову політику, на яку впливають різні фактори. Як наслідок, окремі мегаполіси стабільно посідають найвищі позиції у рейтингах за вартістю життя.

Так, 24 Канал з посиланням на сервіс Numbeo показує свіженький рейтинг міст з найвищою вартістю життя. Під час складання оцінювали середні витрати, пов'язані з транспортом, споживчими товарами, комунальною платою, комунальними платежами та харчуванням у ресторанах.

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10 найдорожчих міст світу для життя у 2025-му

Згідно з нещодавнім аналізом, Нью-Йорк і Сан-Франциско були визначені як міста з найвищою вартістю життя в Сполучених Штатах. Щомісячні витрати мешканців цих мегаполісів можуть сягати приблизно 5600 доларів у Нью-Йорку та 4700 доларів у Сан-Франциско.

Женева та Цюрих йдуть слідом за Нью-Йорком та Сан-Франциско. Ці міста теж відзначаються високою вартістю життя: приблизні місячні витрати на одну особу там складають 1660 доларів без орендної плати.

У топі, крім названих міст, ще розташувалися такі:

Чикаго – 3612 долара; Сідней – 3275 долара; Лісабон – 2263 долари; Токіо – 2074 долари; Сеул – 1896 долара; Шанхай – 1541 долара.

А в Азії найдорожчим містом став Сінгапур з середньою вартістю життя близько 4000 доларів на людину. Ця цифра збігається з вартістю життя в Лондоні, Велика Британія.



Сінгапур – найдорожче місто для життя в Азії / Фото Unsplash

Тоді як у Східній Європі найдорожчими містами виявилися Прага, Братислава та Варшава.

При цьому Київ був визнаний значно доступнішим містом, де вартість життя на 71% нижча, ніж у Нью-Йорку, якщо не враховувати витрати на оренду житла.

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