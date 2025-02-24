Так, 24 Канал со ссылкой на сервис Numbeo показывает свеженький рейтинг городов с самой высокой стоимостью жизни. При составлении оценивали средние расходы, связанные с транспортом, потребительскими товарами, коммунальной платой, коммунальными платежами и питанием в ресторанах.

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10 самых дорогих городов мира для жизни в 2025-м

Согласно недавнему анализу, Нью-Йорк и Сан-Франциско были определены как города с самой высокой стоимостью жизни в Соединенных Штатах. Ежемесячные расходы жителей этих мегаполисов могут достигать примерно 5600 долларов в Нью-Йорке и 4700 долларов в Сан-Франциско.

Женева и Цюрих идут вслед за Нью-Йорком и Сан-Франциско. Эти города тоже отличаются высокой стоимостью жизни: приблизительные месячные расходы на одного человека там составляют 1660 долларов без арендной платы.

В топе, кроме названых городов, еще расположились такие:

Чикаго – 3612 доллара; Сидней – 3275 доллара; Лиссабон – 2263 доллара; Токио – 2074 доллара; Сеул – 1896 доллара; Шанхай – 1541 доллара.

А в Азии самым дорогим городом стал Сингапур со средней стоимостью жизни около 4000 долларов на человека. Эта цифра совпадает со стоимостью жизни в Лондоне, Великобритания.



Сингапур – самый дорогой город для жизни в Азии / Фото Unsplash

Тогда как в Восточной Европе самыми дорогими городами оказались Прага, Братислава и Варшава.

При этом Киев был признан значительно более доступным городом, где стоимость жизни на 71% ниже, чем в Нью-Йорке, если не учитывать расходы на аренду жилья.

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