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4 червня, 11:32
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Викорчував дерева та зупинив рух в місті: Римом пронісся торнадо

Марина Блохіна
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У середу вранці, 3 червня, столицею Італії пронеслася негода – торнадо призвів до падіння дерев, затоплень у кількох районах та серйозних проблем у русі транспорту.

Сильна злива у Римі почалася рано вранці, а потім в районі Конка-д'Оро ще й утворився торнадо. Він підняв ринковий кіоск та кинув його на припаркований неподалік автомобіль, пише Ansa

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Що відомо про торнадо в Італії?

Найбільші проблеми з негодою відчули райони Номентано, Саларіо та Паріолі. 

Сильний торнадо зачепив кілька районів муніципалітету Рим III, зокрема райони Праті Фіскалі, Конка д'Оро та Туфелло. На щастя, про серйозні травми не повідомлялося, 
– заявив Паоло Еміліо Маркіонне, голова муніципалітету Рим III. 

Кілька людей отримали незначні травми внаслідок негоди, та здебільшого місцеві мешканці просто перелякалися. Втім, торнадо все ж завдав значних збитків і приватним будинкам, і міській інфраструктурі. 

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Наразі вже відомо, що у місті впало близько 50 дерев, пошкодилися деякі світлофори та дорожні знаки, а також ділянки тротуарів. 

Зараз тривають численні заходи для усунення надзвичайної ситуації та відновлення умов безпеки, 
– додав голова муніципалітету. 

До слова, лише кілька днів тому південним узбережжям Італії пронісся потужний землетрус магнітудою 6,2 бала з епіцентром неподалік міста Козенца. Поштовхи відчувалися у багатьох регіонах країни, та про постраждалих наразі не повідомляють. 

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