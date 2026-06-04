Сильна злива у Римі почалася рано вранці, а потім в районі Конка-д'Оро ще й утворився торнадо. Він підняв ринковий кіоск та кинув його на припаркований неподалік автомобіль, пише Ansa.
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Що відомо про торнадо в Італії?
Найбільші проблеми з негодою відчули райони Номентано, Саларіо та Паріолі.
Сильний торнадо зачепив кілька районів муніципалітету Рим III, зокрема райони Праті Фіскалі, Конка д'Оро та Туфелло. На щастя, про серйозні травми не повідомлялося,
– заявив Паоло Еміліо Маркіонне, голова муніципалітету Рим III.
Кілька людей отримали незначні травми внаслідок негоди, та здебільшого місцеві мешканці просто перелякалися. Втім, торнадо все ж завдав значних збитків і приватним будинкам, і міській інфраструктурі.
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Наразі вже відомо, що у місті впало близько 50 дерев, пошкодилися деякі світлофори та дорожні знаки, а також ділянки тротуарів.
Зараз тривають численні заходи для усунення надзвичайної ситуації та відновлення умов безпеки,
– додав голова муніципалітету.
До слова, лише кілька днів тому південним узбережжям Італії пронісся потужний землетрус магнітудою 6,2 бала з епіцентром неподалік міста Козенца. Поштовхи відчувалися у багатьох регіонах країни, та про постраждалих наразі не повідомляють.