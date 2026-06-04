Сильный ливень в Риме начался рано утром, а потом в районе Конка-д'Оро еще и образовался торнадо. Он поднял рыночный киоск и бросил его на припаркованный неподалеку автомобиль, пишет Ansa.

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Что известно о торнадо в Италии?

Наибольшие проблемы с непогодой почувствовали районы Номентано, Саларио и Париоли.

Сильный торнадо задел несколько районов муниципалитета Рим III, в частности районы Прати Фискали, Конка д'Оро и Туфелло. К счастью, о серьезных травмах не сообщалось,

– заявил Паоло Эмилио Маркионне, глава муниципалитета Рим III.

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Несколько человек получили незначительные травмы в результате непогоды, и в основном местные жители просто испугались. Впрочем, торнадо все же нанес значительный ущерб и частным домам, и городской инфраструктуре.

По Риму пронесся шторм: смотрите видео

️Video di Claudio Mignelli dei danni in Via Prati Fiscali, Municipio Roma III, a seguito del passaggio della tromba d'aria di questa mattina.



I maggiori danni sono stati segnalati nella zona di Montesacro, in particolare nei pressi della fermata della Metro B Conca d'Oro. pic.twitter.com/zudBvkvIJo - Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) 3 июня, 2026

Сейчас уже известно, что в городе упало около 50 деревьев, повреждены некоторые светофоры и дорожные знаки, а также участки тротуаров.

Сейчас продолжаются многочисленные мероприятия для устранения чрезвычайной ситуации и восстановления условий безопасности,

– добавил глава муниципалитета.

К слову, всего несколько дней назад южным побережьем Италии пронеслось мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла с эпицентром недалеко от города Козенца. Толчки ощущались во многих регионах страны, и о пострадавших пока не сообщают.