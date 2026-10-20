Українцям у США залишили TPS: що відомо про подальшу долю статусу

Українці у США, які мають Temporary Protected Status, поки не втратять право легально залишатися та працювати в країні. Термін дії захисту мав завершитися 19 жовтня, однак американська влада заявила, що гарантії залишатимуться чинними.

Остаточного рішення щодо подальшої долі програми для українців наразі не оголосили. У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що відповідне повідомлення з'явиться "у належний час", пише Reuters.

Що зміниться для українців із TPS

Фактично захист продовжує діяти і після дати, коли він мав завершитися. Це означає, що українці, які вже мають TPS, поки зберігають пов'язані з ним імміграційні гарантії.

Temporary Protected Status дозволяє громадянам країн, де тривають війни, стихійні лиха або інші надзвичайні обставини, залишатися у США та легально працювати. Водночас йдеться саме про людей, які відповідають умовам програми та вже перебувають у Сполучених Штатах.

Разом з українцями тимчасово збережуть захист і громадяни Судану. За даними Reuters, близько 240 тисяч українців, які виїхали через війну, зареєструвалися для отримання TPS у США.

Остаточного рішення щодо програми ще немає

У DHS поки не повідомили, на який термін можуть продовжити TPS для українців або чи планують змінювати умови програми. Речник відомства лише зазначив, що окреме оголошення щодо громадян України та Судану зроблять пізніше.

Через це нинішнє рішення не варто сприймати як нове довгострокове продовження TPS. Наразі американська влада фактично залишила чинні гарантії, доки не буде оприлюднено подальше рішення.

Організація Global Refuge, яка допомагає біженцям та мігрантам, привітала збереження захисту, але закликала владу США якнайшвидше оформити остаточне рішення. Там наголосили, що визначеність потрібна не лише власникам TPS, а й їхнім родинам та роботодавцям.

Для кого США вже припиняли TPS

Рішення щодо українців ухвалили на тлі жорсткішої міграційної політики адміністрації Дональда Трампа. У вересні влада також дозволила зберегти захист громадянам Сальвадору.

Водночас раніше адміністрація рухалася до припинення TPS для громадян низки інших держав, серед яких Гаїті, Венесуела, Сомалі, Ємен та Сирія.

Тож для українців головне наразі полягає в тому, що статус не припинив діяти 19 жовтня. Окреме рішення про його подальший термін та умови у США ще мають оголосити.