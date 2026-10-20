Окончательное решение о дальнейшей судьбе программы для украинцев пока не объявлено. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что соответствующее сообщение появится "в надлежащее время", пишет Reuters.

Что изменится для украинцев с TPS

Фактически защита продолжает действовать и после даты, когда она должна была закончиться. Это означает, что украинцы, уже имеющие TPS, пока сохраняют связанные с ним иммиграционные гарантии.

Temporary Protected Status позволяет гражданам стран, где продолжаются войны, стихийные бедствия или другие чрезвычайные обстоятельства, оставаться в США и легально работать. При этом речь идет именно о людях, которые соответствуют условиям программы и уже находятся в Соединенных Штатах.

Наряду с украинцами временно сохранят защиту и граждане Судана. По данным Reuters, около 240 тысяч украинцев, выехавших из-за войны, зарегистрировались для получения TPS в США.

Окончательного решения по программе пока нет

В DHS пока не сообщили, на какой срок могут продлить TPS для украинцев и планируют ли изменять условия программы. Пресс-секретарь ведомства лишь отметил, что отдельное заявление в отношении граждан Украины и Судана будет сделано позже.

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Поэтому нынешнее решение не стоит воспринимать как новое долгосрочное продление TPS. На данный момент американские власти фактически оставили действующие гарантии в силе до тех пор, пока не будет обнародовано дальнейшее решение.

Организация Global Refuge, которая помогает беженцам и мигрантам, приветствовала сохранение защиты, но призвала власти США как можно скорее принять окончательное решение. Там подчеркнули, что определенность нужна не только обладателям TPS, но и их семьям, а также работодателям.

Для кого США уже прекращали действие TPS

Решение в отношении украинцев было принято на фоне ужесточения миграционной политики администрации Дональда Трампа. В сентябре власти также разрешили сохранить защиту гражданам Сальвадора.

В то же время ранее администрация двигалась к прекращению TPS для граждан ряда других государств, среди которых Гаити, Венесуэла, Сомали, Йемен и Сирия.

Поэтому для украинцев главное на данный момент заключается в том, что статус не прекратил действовать 19 октября. Отдельное решение о его дальнейшем сроке и условиях в США еще предстоит объявить.