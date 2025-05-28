Кількість біженців у Німеччині досягнула рекордного рівня: кожен третій – українець

Кількість зареєстрованих у Німеччині біженців зросла до рекордно високого рівня. Станом на кінець 2024 року їх було 3,45 мільйона.

Українці складають третину серед них. Про це пише 24 Канал із посиланням на УНН.

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У Німеччині зростає кількість біженців

Згідно з даними федерального уряду, кількість біженців, зареєстрованих у Центральному реєстрі іноземців, зросла з 3,42 мільйона у 2023 році до 3,55 мільйона минулого року.

Тобто впродовж 2024 року у Німеччину приїхали ще 124 000 біженців. До слова, значна більшість із них – громадяни України. Минулого року їхня кількість зросла приблизно на 108 000.

Також приблизно 710 000 людей від загальної кількості визнані біженцями згідно з Женевською конвенцією, і близько 43 000 отримали притулок.

Серед визнаних біженців особливо велика кількість сирійців, приблизно 316 000.

Скільки українських біженців у Німеччині

Кожен третій біженець у Німеччині прибув з України. Загалом на території ФРН у статусі біженців перебувають близько 1,2 мільйона українців.

Зверніть увагу. Українських біженців у Німеччині чекають зміни. Урядовці планують скоротити фінансову соціальну допомогу.