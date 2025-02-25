Світ має пам'ятати: кіт Ларрі з Даунінг-стріт підтримав Україну в річницю вторгнення

24 лютого 2025 року минуло три роки з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В цей день увесь світ звертався до українців зі словами підтримки у їхній боротьбі.

Згадали про Україну не лише зірки та політики, а і їх менші друзі. Мовиться про головного мишолова Уряду Великої Британії – кота Ларрі, який мешкає на Даунінг-стріт. Пухнастий політик підтримав Україну в мережі X, пише 24 Канал.

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Кіт Ларрі підтримав Україну в річницю вторгнення

24 лютого 2025 року кіт-політик публічно висловив підтримку Україні, відзначаючи третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Slava Ukraini!

– написав британський мишолов.

Українці висловили слова подяки коту Ларрі, зазначивши, як важливо розуміти, що світ пам'ятає і продовжує боротися разом з Україною за правду.

Кіт Ларрі на Даунінг-стріт

Кіт Ларрі, який з 2011 року є постійним мешканцем Даунінг-стріт, походить з притулку в лондонському районі Баттерсі, де він жив разом з котами та собаками. Після прибуття до резиденції прем'єр-міністра Ларрі був призначений офіційним "головним мишоловом", і відтоді виконує цю роль.

Ларрі, який спочатку мав стати домашнім улюбленцем колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, залишився на Даунінг-стріт, 10, після того, як Кемерон пішов з посади після виборів 2016 року.

Так, у 2024 році кіт Ларрі на своїй посаді побачив уже шостого прем'єра. Британські ЗМІ жартували, що найголовніше завдання прем'єр-міністрів – це не проводити вдалу політику, а подружитися з Ларрі.