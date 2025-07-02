У повітрі стоїть трупний запах: у Берліні розкрилася найсмердючіша квітка у світі

Відвідувачі Берлінського ботанічного саду мають змогу стати свідками рідкісного природного явища. Там зацвіла квітка аморфофалюс, яка розкривається лише раз на кілька років.

І хоч аморфофалюс є найбільшою квіткою у світі, найбільше вона "прославилася" через сильний трупний запах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Tagesspiegel.

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Смердюча квітка цвістиме недовго

Аморфофалюс, який більш відомий як "трупна квітка", розкрився у Ботанічному саду Берліна в неділю, 30 червня.

Бутон був закритим кілька років, адже ця рослина квітне дуже рідко. Зазвичай цвітіння триває близько трьох днів, після чого суцвіття починає в'янути та руйнуватися.

Цей процес називають "одним із найвидовищніших у рослинному світі".

Керівник телиць порадив відвідувачам брати із собою затискачі для носа, бо від квітки дуже сильно смердить гниллю, і цей запах поширюється на великі відстані.

Таким чином аморфофалюс приваблює комах, які шукають мертву тушу тварини. Але коли вони прилітають, то починають запилювати квітку.