Ця рослина квітне вкрай рідко. Мине щонайменше кілька років, перш ніж це повториться. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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У Бруклінському ботанічному саду вперше розквітнула Amorphophallus gigas

Бруклінський ботанічний сад оголосив про початок цвітіння "трупної квітки" зранку п'ятниці 24 січня. Деякі жителі Нью-Йорка навіть пропустили роботу та скасували плани, щоб стати свідками дива природи.

Люди фотографували рідкісну рослину на телефони та сміливо вдихали її сумнозвісний запах, який нагадує аромат гнилої плоті.

Там пахне ногами, сиром і тухлим м'ясом. Це просто пахло як найгірша можлива комбінація запахів. Це було огидно,

– сказав Елайджа Блейдс.

"Трупна квітка" у Бруклінському ботанічному саду: дивіться відео

Цю рослину привезли в Бруклінський ботанічний сад у 2018 році, і ось лише у 2025 році вона вперше розкрилася.

Довідка. Рідкісна Amorphophallus gigas широко відома як "трупна квітка". Ця рослина походить із Суматри й відома своїм вкрай неприємним запахом, який вона використовує для залучення запилювачів. У природному середовищі вона розквітає лише раз на 7 – 10 років.

У Сіднеї теж розцвіла "трупна квітка"

Ця рослина є в небагатьох ботанічних садах світу і її цвітіння – вже рідкість. Однак цього тижня вона розквітнула і в оранжереї Сіднея. Рідкісна подія трапилася у четвер, 23 січня.

Тисячі людей по кілька годин стояли в чергах, щоб відчути цей унікальний аромат шкарпеток та гнилого сміття.

Черги в Сіднеї: дивіться відео

Це був перший випадок за 15 років, коли в Королівському ботанічному саду Сіднея зацвіла трупна квітка.