Загадкові піраміди та підводні статуї: дивовижні факти про Мексику, які ви могли не знати

Президент США Дональд Трамп називає Мексику "країною картелів", однак це зовсім не так. Це надзвичайна та мальовнича країна з дивовижною культурою.

Мало хто знає, що Мексика – країна пірамід. Також там розташоване одне з Семи нових чудес світу. Про це пише 24 Канал.

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Мексика розміщена у південній частині Північної Америки. Країна межує на півночі зі США, на півдні й на заході омивається Тихим океаном, на південному сході вона сусідує з Гватемалою, Белізом і Карибським морем, а на сході омивається Мексиканською затокою.

Мексика на карті світу:

Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду ініціює перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку.

Це неабияк обурило владу Мексики. Президентка країни Клаудія Шейнбаум зазначила, що термін "Мексиканська затока" був на карті ще щонайменше за 169 років до заснування Сполучених Штатів.

Історія цієї країни справді має глибоке коріння і надзвичайно цікава, адже доколумбова Мексика бере свій початок приблизно у 8 000 році до нашої ери.

Що відомо про столицю Мексики Столицею Мексики є Мехіко. Це одне з найбільших міст світу та класифікується як міська агломерація, адже воно повільно поглинає менші міста. Місто розташоване у долині Мехіко й було засноване у 1521 році посеред осушеного зараз озера Тескоко на руїнах Теночтітлану, столиці Ацтекської імперії, та меншого міста Тлателолко.

Наразі Мексика – 10 країна світу за чисельністю населення та найбільша з іспаномовних країн світу.

Клімат. У більшої частини Мексики клімат тропічний, на півночі – субтропічний і дуже мінливий залежно від характеру рельєфу.

Чому Мексика – країна пірамід

Дивовижно, однак саме у Мексиці розташована найбільша піраміда у світі за об'ємом – Велика піраміда Чолула. Вона навіть більша, ніж піраміда Хеопса в Єгипті.

Піраміди залишилися в Мексиці як спадок від давніх цивілізацій, таких як: ольмеки, мая, тольтеки, ацтеки та інші народи, які населяли цю територію за багато століть до появи європейців.

Піраміди слугували храмами, де проводили ритуали, жертвоприношення богам і церемонії, пов'язані з сонцем, місяцем, планетами та зірками. Наприклад, піраміда Сонця в Теотіуакані була побудована для поклоніння богу Сонця.

А у Чичен-Іці піраміду Кукулькана використовували для святкування рівнодення і спостереження за рухом сонця. Під час весняного та осіннього рівнодення тінь на її сходах нагадує змію, яка спускається вниз.

Саме через це піраміда Кукулькана внесена в список Семи нових чудес світу.



Піраміда Кукулькана – одне із Семи нових див світу / Pexels

Піраміди були не лише релігійними спорудами, але й символами сили та влади. Вони демонстрували могутність правителів і цивілізацій, які їх побудували. До слова, піраміди будували без використання металевих інструментів або колеса.

Місцева кухня внесена до спадщини ЮНЕСКО

Мексиканська кухня також заслуговує на окрему увагу, адже вона внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Зокрема такі страви, як тако, гуакамоле та тамале відомі по всьому світу.



Мексиканська кухня є спадщиною ЮНЕСКО / Pexels

Однак не всі знають, що саме у Мексиці вперше почали вирощувати кукурудзу, перець чилі та створили шоколад. До слова, стародавні ацтеки вважали какао "їжею богів" і навіть використовували його як валюту.

А ось кактуси, до прикладу, використовують для виготовлення напоїв. Саме з агави виробляють текілу та мескаль.

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