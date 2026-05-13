Яйця за 350 гривень: у цій країні Європи найдорожчий продуктовий кошик

Ціни на продукти у різних країнах відрізняються неймовірно сильно – але навіть між містами в одній країні різниця може бути значна.

Щотижневий похід за продуктами – це неминуча витрата, з якою доводиться просто миритися. Та залежно від того, де саме ви живете, доводиться витрачати різну суму, пише Euronews.

Цікаво "Або оплачуй, або на вихід": Ryanair суворо штрафує за одну поширену помилку

Яка країна в Європі має найдорожчий продуктовий кошик?

Певно, нікого не здивує, що найдорожча країна Європи загалом може також "похвалитися" і неймовірно дорогим продуктовим кошиком. І ця країна – це Швейцарія. Відповідно до звіту 2025 року саме ця країна очолює рейтинг з індексом у 106.

Базою для порівняння взяли досить дорогий Нью-Йорк, і індекс 106 означає, що продукти, які в американському місті обійдуться у 100 євро, коштуватимуть 106 євро у Швейцарії. Втім, цей індекс зовсім не враховує купівельну спроможність громадян – а це досить важливий фактор.

Найдорожче місто у Швейцарії – це Женева, і недалеко після неї йде Цюрих. До слова, це також два єдині міста Європи, продукти в яких дорожчі, ніж у Нью-Йорку.



У Швейцарії продукти найдорожчі / Фото Pexels

Цікаво! Найдешевші продукти тим часом можна знайти у Будапешті та Варшаві – обидві мають індекс 37.

Які ціни на продукти у Швейцарії?

Якщо ви підете у продуктовий магазин у Швейцарії, викласти грошей доведеться чимало, пише Numbeo. Ось які ціни там на базові продукти:

молоко, 1 літр – 1,97 євро;

білий хліб (500 грамів) – 3,32 євро;

білий рис (1 кілограм) – 3,27 євро;

Яйця(12 штук) – 6,75 євро;

Сир (1 кілограм) – 23,45 євро;

Куряче філе (1 кілограм) – 25,43 євро;

яблука (1 кілограм) – 3,26 євро;

банани (1 кілограм) – 1,94 євро;

помідори (1 кілограм) – 4,86 євро;

картопля (1 кілограм) – 1,86 євро;

пляшка вина – 13,06 євро;

пачка цигарок – 9,83 євро.

В середньому одній людині у Швейцарії потрібно витрачати 436 – 655 євро на місяць на продукти. Втім, потрібно також враховувати, що в середньому люди в цій країні заробляють 6,524 євро на місяць після сплати податків. Відтак, в середньому швейцарці витрачають приблизно 6,6 – 10% від свого заробітку на їжу.

Що ще варто знати українцям?

Якщо ви захочете подорожувати до Швейцарії, то витратитися незабаром доведеться не лише на продукти там, але й на цифровий дозвіл на в'їзд – адже вже 2027 року на кордонах ЄС запрацює нова система ETIAS.

Дозвіл діятиме протягом трьох років, але за нього доведеться заплатити аж 20 євро. Окрім того, він не означає, що в країну автоматично пропустять – усі прикордонні перевірки відбуватимуться як зазвичай.