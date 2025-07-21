США підіймає ціни на візи: українці платитимуть майже втричі більше

Вже цієї осені США запровадять додатковий збір за "цілісність візи". Вартість неімміграційної візи зросте майже на 144%.

Новий збір запровадять 1 жовтня 2025 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Яка ціна на візу США з 1 жовтня 2025 року?

Додатковий збір за "цілісність візи" становитиме 250 доларів, таким чином загальна вартість самої візи коштуватиме 435 доларів.

Збір застосовуватимуть до всіх іноземців, які подають на неімміграційну візу, зокрема:

туристів (B1/B2);

ділових мандрівників;

студентів (F, M, J);

тимчасових працівників (H, L, O та ін.).

Водночас від нього звільнені громадяни країн, які мають право на в’їзд без візи за програмою Visa Waiver Program (VWP) і перебувають у США не більше 90 днів.

Влада США обіцяє, що ці 250 доларів повертатимуть після виїзду з країни. Однак поки що жодної конкретики щодо цього механізму немає – тобто незрозуміло, яким чином збираються повертати гроші.

Нагадаємо, що тим часом зі США примусово депортують 24 українці. Вони перебувають у депортаційних центрах, однак їх ще не доставили додому.