Чи вийде так в Україні: українка в США показала вечерю за 10 доларів
- Українка Марія, яка живе в США, купила продукти на вечерю за 10 доларів, включаючи червону рибу, картоплю та спаржу.
- Ціни на продукти в США залежать від штату; в Іллінойсі Марія витратила 8,66 долара, тоді як в інших штатах витрати могли б бути вищими.
Українка Марія, яка проживає у США, постаралася скупитися продуктами на вечерю, вклавшись всього у 10 доларів. Дівчина показала, що з цього вийшло.
У своєму тіктоці @mariiahapii показала, як скупляється у супермаркеті та з чого можна приготувати на 10 доларів. Про це пише 24 Канал.
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Що можна купити у США на 10 доларів
Дівчина придбала червону рибу по акції – вона коштує 3,92. Далі дівчина поклала до кошика картоплю, упаковка якої коштувала 99 центів. Потім вона взяла спаржу, яка вартує 1,99.
За усі ці продукти дівчина заплатила 8,66 долара разом з податком. Тобто навіть дешевше, ніж вона розраховувала. Заради справедливості, українка використала сіль, перець та слайс сиру, які були у неї вдома, щоб таки вийшла заявлена вартість.
Усе це дівчина запекла у духовці.
Вийшла ідеальна вечеря. Здорово, смачно і залишилося ще. А ціна лише 10 доларів,
– заявила вона.
За нинішнім курсом, 10 доларів – це 414 українських гривень.
Цікаво. Раніше ми писали про те, скільки коштують продукти в Японії.
Що можна придбати на 10 доларів у штаті Іллінойс: дивіться відео
Водночас слід зазначити, що ціни на продукти значно залежать від штату. Дівчина проживає у штаті Іллінойс, де дуже розвинуте сільське господарство.
Як підмітили у коментарях, до прикладу, у штаті Айова такий шматок робити обійшовся б у 13 доларів. А у Нью-Йорку риба обійшлася б у щонайменше 10 доларів, спаржа – мінімум 5, а картопля – у 5 – 6 доларів.