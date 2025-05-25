"Залишайтеся на своїх місцях": Туреччина штрафуватиме нетерплячих пасажирів в літаку

У Туреччині пасажири, які поспішають зійти з літака, незабаром можуть зіткнутися зі штрафом. Влада запровадила санкції у розмірі 60 євро для тих, хто занадто рано хоче вийти.

Все для того, щоб спробувати контролювати пасажирів, які відстібають ремінь безпеки відразу після приземлення літака. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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У Туреччині за раннє розстібання ременів штрафуватимуть

Влада оголосила про нову заборону, спрямовану на пасажирів, які передчасно відстібають ремені безпеки й встають до того, як літак досягне термінала.

Управління цивільної авіації Туреччини запровадило цей захід, розраховуючи на те, що мандрівники залишатимуться на своїх місцях навіть після того, як вимкнеться знак "Пристебніть ремені безпеки". Мета полягає в тому, щоб пасажири вставали лише тоді, коли настане їхня черга виходити з літака.

Критики одразу з'явилися

При цьому пасажири висловили занепокоєння з приводу нової політики, спрямованої на управління процедурами посадки, заявивши, що пропозиція не враховує їхню звичайну практику вставати незабаром після посадки, щоб розім'яти ноги.

Багато хто стверджує, що така поведінка не свідчить про бажання вибігти з літака раніше за інших, а скоріше про просту потребу в комфорті під час польоту.

Я стою, тому що я сидів годинами. Я не підрізаю людей і не маю ілюзій, що доберуся кудись швидше,

– заперечив один із користувачів Reddit.

Один з коментаторів зазначив, що основною проблемою є не ті, хто просто підіймається зі своїх місць, а ті, хто поспішає вийти з літака передчасно, часто ще до своєї черги. Це призводить до безладу.

До слова, чому не можна схрещувати ноги в літаку.