Мало хто вибрався звідти: що бачать туристи, які пробираються на "Острів смерті"

"Острів змій", відомий як "Острів смерті", розташований приблизно за 35 кілометрів від узбережжя Бразилії. І туристам заборонено на нього сходити.

Цей острів закритий для туристів, і потрапити туди можуть лише вчені з офіційним дозволом бразильського уряду. Про це пише 24 Канал.

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Що бачили на "Острові смерті"

Дослідники, які відвідували острів, розповідали, що змії буквально повсюди – на деревах, каменях, під листям. Часто вони заповзають у покинуті будівлі.

У середньому на квадратний метр острова припадає від 1 до 5 змій. Там немає великих ссавців, тому основна їжа для них – це птахи, які іноді сідають відпочити під час перельотів.

Цей острів вважається одним із найнебезпечніших місць на планеті, тому туристів туди не пускають. На нього можуть сходити лише військово-морські сили Бразилії та обрані дослідники, яких ще повинен схвалити Інститут збереження біорізноманіття Чіко Мендеса та федеральний підрозділ охорони природи.

Однак близько року тому блогер Майлз Раутледж заявив, що пробрався на "Острів смерті". За словами Майлза, йому та його команді довелося переховуватися від бразильської берегової охорони ще до того, як вони прибули на місце.

Після висадки на берег вони вирушили джунглями до покинутого маяка, який Майлз назвав одним з "найнебезпечніших" на острові.

Блогер потрапив на "Острів змій": дивіться відео

Насправді чоловіку пощастило. Блогер заявив, що під час подорожі зустрів дуже мало змій і по відчуттях він більше ризикував постраждати від зневоднення, ніж від укусу плазуна.

Це не так вже й погано, як для другого найнебезпечнішого острова у світі,

– сказав він в один момент в камеру.

Водночас він зауважив, що "багато хто був на цьому острові, і дуже мало хто вибрався звідти".