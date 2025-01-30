Этот остров закрыт для туристов, и попасть туда могут только ученые с официальным разрешением бразильского правительства. Об этом пишет 24 Канал.

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Что видели на "Острове смерти"

Исследователи, которые посещали остров, рассказывали, что змеи буквально повсюду – на деревьях, камнях, под листьями. Часто они заползают в заброшенные здания.

В среднем на квадратный метр острова приходится от 1 до 5 змей. Там нет крупных млекопитающих, поэтому основная пища для них – это птицы, которые иногда садятся отдохнуть во время перелетов.

Этот остров считается одним из самых опасных мест на планете, поэтому туристов туда не пускают. На него могут сходить только военно-морские силы Бразилии и избранные исследователи, которых еще должен одобрить Институт сохранения биоразнообразия Чико Мендеса и федеральное подразделение охраны природы.

Однако около года назад блогер Майлз Раутледж заявил, что пробрался на "Остров смерти". По словам Майлза, ему и его команде пришлось скрываться от бразильской береговой охраны еще до того, как они прибыли на место.

После высадки на берег они отправились по джунглям к заброшенному маяку, который Майлз назвал одним из "самых опасных" на острове.

Блогер попал на "Остров змей": смотрите видео

На самом деле мужчине повезло. Блогер заявил, что во время путешествия встретил очень мало змей и по ощущениям он больше рисковал пострадать от обезвоживания, чем от укуса пресмыкающегося.

Это не так уж и плохо, как для второго самого опасного острова в мире,

– сказал он в один момент в камеру.

В то же время он заметил, что "многие были на этом острове, и очень мало кто выбрался оттуда".