Цей острів розташований приблизно за 35 кілометрів від узбережжя Бразилії в Атлантичному океані. Він має моторошну славу через свою унікальну популяцію змій. Про це розповідає 24 Канал.

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Найцікавіші факти про Кеймада-Гранді: чому туди не пускають людей

Цей острів невеликий, його площа становить лише 43 гектари. І хоч він виглядає чарівно з висоти пташиного польоту, його репутація повністю виправдовує назву "Острів смерті".

За оцінками вчених, на кожному квадратному метрі острова живе 1 – 5 змій. Доступ туди заборонений владою через небезпеку для життя людини та самих плазунів. Навіть маяк на цьому острові автоматизований.

Вхід на Кеймаду-Гранді доступний лише військово-морським силам Бразилії та обраним дослідникам, яких ще повинен схвалити Інститут збереження біорізноманіття Чіко Мендеса та федеральний підрозділ охорони природи Бразилії.

Особливість цього острова в тому, що він є домівкою для рідкісного острівного ботропойда (Bothrops insularis), який вважається однією з найнебезпечніших змій у світі:

Отрута цих плазунів настільки сильна, що роз'їдає тканини та призводить до внутрішньої кровотечі. Для розуміння – отруєна миша помирає всього за 2 секунди.

Цікаво, що цей змій існує тільки на цьому острові. Bothrops insularis потрапили в пастку на острові тисячі років тому після закінчення останнього льодовикового періоду, коли підвищення рівня океану відрізало острів від материка.

Через відсутність природних хижаків на острові й специфічну екосистему Bothrops insularis еволюціонували там, що зробило їхню отруту ще токсичнішою. Вона дозволяє цим зміям швидко вбивати птахів, що пролітають над островом.

Укуси цих змій фатальні для людини без надання негайної медичної допомоги. Але антидот дуже важко отримати, адже острів ізольований.



Рідкісний змій, який живе на острові Кеймада-Гранді / Вікіпедія

Острівні ботропойди цікавлять вчених, оскільки їхня отрута може виявитися корисною у медицині. При цьому це вкрай рідкісний вид, адже він живе лише на цьому острові. Тож ці золотисті плазуни внесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи.

Якщо острів зникне або зазнає стихійної чи екологічної катастрофи, то ці змії зникнуть також.