Відпочивати стане дорожче: у Польщі хочуть запровадити туристичний податок

Чимало популярних європейських країн мають власний податок на туризм – втім, Польща досі не належала до їхнього числа. Та скоро це може змінитися.

Проєкт про впровадження туристичного податку просуває політична сила Polska 2050. І попередній проєкт туристичного збору вже розроблений, повідомляє 24 Канал з посиланням на In Poland.

Цікаво 13 причин, чому вас можуть оштрафувати на пляжі в Іспанії: кожен турист має знати

Чому у Польщі планують запровадити туристичний збір?

Включення законопроєкту на розгляд Ради Міністрів очікують вже у грудні – січні – і цей проєкт передбачає, що будь-який муніципалітет зможе запровадити збір. Деталі податку ще розробляються, але розмір базуватиметься на досвіді інших європейських країн.

До слова, у Польщі вже існує так званий "курортний збір", і він залишатиметься дійсним. Натомість муніципалітетам нададуть новий діапазон зборів, і вони зможуть самостійно визначати остаточний розмір.

Окрім того, в планах також створення нової державної платформи для бронювання житла, що називатиметься Poland Travel. Польський уряд сподівається, що вона стане популярнішою за навіть такі великі сервіси, як Booking.com. Ця нова платформа пропонуватиме сертифікати якості туристичних об'єктів, а також нижчі ціни для відпочивальників.

До речі, ще три країни в Європі цьогоріч планують підвищити свої податки для туристів – це Іспанія, Греція та Італія. Таким чином країни хочуть дещо скоротити кількість відвідувачів та покращити якість життя місцевих мешканців, пише Express.

Які ще новини з Польщі варто знати?