Отдыхать станет дороже: в Польше хотят ввести туристический налог

Немало популярных европейских стран имеют собственный налог на туризм – впрочем, Польша до сих пор не принадлежала к их числу. Но скоро это может измениться.

Проект о введении туристического налога продвигает политическая сила Polska 2050. И предварительный проект туристического сбора уже разработан, сообщает 24 Канал со ссылкой на In Poland.

Почему в Польше планируют ввести туристический сбор?

Включение законопроекта на рассмотрение Совета Министров ожидают уже в декабре – январе – и этот проект предусматривает, что любой муниципалитет сможет ввести сбор. Детали налога еще разрабатываются, но размер будет базироваться на опыте других европейских стран.

К слову, в Польше уже существует так называемый "курортный сбор", и он будет оставаться действительным. Зато муниципалитетам предоставят новый диапазон сборов, и они смогут самостоятельно определять окончательный размер.

Кроме того, в планах также создание новой государственной платформы для бронирования жилья, что будет называться Poland Travel. Польское правительство надеется, что она станет популярнее даже таких крупных сервисов, как Booking.com. Эта новая платформа будет предлагать сертификаты качества туристических объектов, а также низкие цены для отдыхающих.

Кстати, еще три страны в Европе в этом году планируют повысить свои налоги для туристов – это Испания, Греция и Италия. Таким образом страны хотят несколько сократить количество посетителей и улучшить качество жизни местных жителей, пишет Express.

