Одній групі туристів у Франції доведеться платити додатковий збір: кому саме

У Франції починає діяти нова модель "забруднювач платить" – і через неї ті, хто відвідують країну певним способом, змушені будуть заплатити додаткові гроші.

Якщо ви мріяли про те, аби відвідати Францію на круїзному лайнері, доведеться заплатити більше – адже відтепер пасажири цього транспорту змушені сплачувати ще 15 євро туристичного збору, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Кому доведеться платити додатковий збір у Франції?

У Франції очікують, що новий збір, який сплачуватимуть пасажири круїзних лайнерів, дозволить зібрати до 75 мільйонів євро на рік – і його планують використати для збереження вразливих прибережних районів країни.

Індустрія круїзних суден у Франції з роками лише зростає, і лише 2023 року до Франції понад 3,8 мільйона пасажирів прибули саме таким чином. Новий податок заснований на моделі "забруднювач платить", і вона вимагає від тих, хто відповідальний за забруднення, також покривати витрати на контроль та запобігання шкоди, пише Euronews.

Щорічно круїзні лайнери лише у Європі викидають сім мільйонів тонн CO2. Але новий податок набуде чинності лише за умови, якщо його схвалять у нижній палаті французького парламенту. Очікується, що обговорення пройде пізніше у грудні, і тоді ж відбудеться й остаточне голосування.

Тим часом уряд Еммануеля Макрона виступає проти цього збору: там наголошують на складності розмежування поромів та круїзних лайнерів.

Але французькі прибережні міста вже почали заходи щодо обмеження кількості круїзних лайнерів, що можуть прибувати до портів. Нещодавно у Каннах заборонили усім суднам, що мають понад 1000 пасажирів, заходити до своєї гавані аж до 1 січня наступного року. А Ніцца тим часом обмежила кількість круїзних лайнерів до 65 на рік.

