В італійському люкс-готелі жінці відмовилися дати води з-під крана: чи це законно

Жінка, що відпочивала у п'ятизірковому готелі в Доломітових Альпах, неодноразово просила налити їй звичайної води з-під крана – і працівники відмовилися. Та позов у суд не дав очікуваних результатів

Готель Sassongher в італійських Альпах – це розкішний комплекс, де за воду до страви доведеться заплатити окремо, навіть якщо вже витратили там сотні й тисячі євро, пише Corriere della Alto Adige.

Цікаво Ця європейська країна готова заплатити за те, щоб іноземці поїли місцеву їжу

У цьому на власному досвіді переконалася туристка, що відпочивала у готелі на різдвяні свята 2019 – 2020 років і залишила у готелі 5700 євро за пакет із напівпансіоном без напоїв.

Чим залишилася незадоволена жінка?

Оскільки напої не були включені у пакет туристки, вона неодноразово просила персонал принести їй звичайну склянку води з-під крана до її страв – але щоразу їй відмовляли. Натомість пропонували лише мінеральну воду у пляшках, що коштувала 7 євро за 0,75 літра.

Зрештою туристка ухвалила рішення подати судовий позов – справа спершу пішла до мирового судді в Римі, а тоді жінка ще й оскаржувала рішення в апеляції. Зрештою вона дійшла аж до Верховного касаційного суду – і на всіх етапах суди ставали на бік готелю.

В позові жінка стверджувала, що право на доступ до питної води – базове, і у ньому їй у готелі відмовили. Вона також наголошувала на тому, що вода – це природний ресурс і універсальне право людини, а мінімальний доступ до неї завжди має бути гарантований.

А подачу води з-під крана вона взагалі вважала стандартною ресторанною практикою, за яку не потрібно окремо доплачувати. А за моральні переживання та додаткові витрати жінка хотіла отримати компенсацію у розмірі 2700 євро.

Що вирішив суд?

Втім, суд відхилив вимоги туристки – виявляється, в італійському законодавстві зовсім немає норм, що зобов'язують ресторани, або ж готелі подавати воду з-під крана клієнтам. А якщо клієнт не хоче купувати бутильовану воду, він може самостійно забезпечити себе питною водою.

Касаційний суд підтвердив: заклад не зобов’язаний надавати відвідувачам питну воду з-під крана. Якщо людина хоче – вона може самостійно скористатися нею,

– заявив юрист готелю.

Втім, справа тут не у дріб'язковості готелю: багато з них свідомо відмовляються від подачі водопровідної води, аби уникнути усіх можливих претензій та проблем, пов'язаних з її якістю.

Про що ще варто знати туристам перед поїздкою до Європи?

В Італії, а також в Австрії, мандрівникам можуть не лише відмовити у воді з-під крана, але ще й змусити доплатити гроші за те, що вони вирішать розділити одну страву на двох. Ця незвична для українців практика стає все поширенішою у Європі.

Готельєри і ресторатори вважають, що це несправедливо, коли дві людини беруть лише одну порцію на двох, але при цьому займають два місця у закладі.