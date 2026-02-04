Боротьба з туристами не допомагає: у популярній країні встановили новий рекорд

Іспанія – це не перша і не єдина країна Європи, що має труднощі з пошуком балансу між туризмом та комфортним життям місцевих мешканців. Втім, цього року проблема досягла свого піка.

3 лютого Національний інститут статистики опублікував нові дані – і вони показують, що країна встановила новий рекорд за кількістю іноземних туристів, прийнятих за рік, пише Euronews. 2025 року ця цифра становила 96,8 мільйона. Втім, місцеві вважають це радше антирекордом, адже люди, що живуть у популярних курортних точках, скаржаться на зростання цін та нестачу житла.

Що відомо про рекорд з кількості туристів у Іспанії?

Кількість іноземних туристів зростає щороку – наприклад, порівняно з 2024 вона зросла на 3,2%, пише ABC News.

Іспанія – це один з найпопулярніших туристичних напрямків у світі, і туризм становить 12,6% від ВВП країни. Також Іспанія посідає третє місце у списку країн світу, що мають найбільший дохід від туризму – відразу після Великої Британії та Франції.

І доходи від туризму зростають: лише у 2025 році він становив 134,7 мільярда євро. Ось тільки місцеві мешканці в Іспанії не так цим задоволені. Особливо сильно від надмірного туризму страждають Каталонія, де розташована надзвичайно популярна Барселона, а також Канарські острови, куди мандрівники їдуть задля білосніжних пляжів та сонця.

Більшість іноземних туристів прибули з Великої Британії (19 мільйонів), Франції (12,7 мільйона) та Німеччини (12 мільйонів).

Це вже третій рекордний рік для Іспанії з 2019 року, року до пандемії COVID-19, що паралізувала міжнародні туристичні подорожі. Але відродження туризму створило чималий тиск на житло в Іспанії, особливо у центрах популярних міст, де поширилася короткострокова оренда.

