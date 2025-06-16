Uber вперше запустить гелікоптери в Італії: які тарифи й куди можна буде літати

Цього літа Uber планує запустити поїздки на гелікоптерах та човнах у відомому туристичному регіоні Італії. Послуги Uber Copter та Uber Boat будуть доступні вже з липня.

Поїздки можна буде забронювати з будь-якої точки Італії через застосунок. Про це пише 24 Канал із посиланням на Uber.

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Скільки коштуватимуть ці сервіси

Гелікоптер Uber Copter курсуватиме з вертолітного майданчика в Сорренто до острова Капрі в Італії. Борт вміщуватиме до 6 людей.

Групи можуть заздалегідь забронювати квитки туди й назад. Ціна перельоту – 250 євро з людини або 1 500 євро за весь гелікоптер. У вартість також входить трансфер до гелікоптера та від нього з будь-якої точки Амальфійського узбережжя.

Також через Uber Boat можна буде забронювати чотиригодинний приватний круїз від пристані Сорренто вздовж узбережжя Амальфі.

Трансфер забезпечуватиме італійський човен Gozzo 35, який вміщує до 12 людей. На борту пасажирів чекатимуть не лише гарні краєвиди, а й безплатні закуски та напої.



Послуга Uber Boat прийшла до Італії / фото Uber

Послуги Uber Copter та Uber Boat стануть доступними вже менш ніж за місяць. Гелікоптер та човен курсуватимуть кожні вихідні з 26 липня по 23 серпня.

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