Україна перевела годинники: яка тепер різниця в часі з Польщею, Німеччиною, Італією та США

У ніч з 29 на 30 березня Україна перейшла на літній час, перевівши стрілки годинника на одну годину вперед. Ця зміна вплинула на різницю в часі між Україною та кількома країнами Європи та світу.

24 Канал розповідає, яка тепер різниця на годинниках в Україні з Польщею, Німеччиною, Італією та США. Інші країни теж дотримуються традиції переходу на літній час, й різниця там – не виняток.

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Яка буде різниця в часі України з іншими країнами

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, прийнятої у 1996 році, Україна переходить на літній час. Після переведення годинників країна живе за київським часом, тобто UTC+3.

Втім, переходять на літній час й інші країни – це призводить до різниці на стрілках годинників.

Польща, Німеччина та Італія

Після переведення годинників Україна випереджатиме ці 3 країни, як і раніше, на 1 годину.

США

Через значну різницю часових поясів Україна починає свій день на 7 годин раніше, ніж Нью-Йорк та Вашингтон.

Водночас різниця в часі з Лос-Анджелесом збільшується до 10 годин.



Яка різниця в часі між Україною та Польщею / Фото Unsplash

Цікаво й те, що президент Володимир Зеленський вирішив не підписувати закон, ухвалений Верховною Радою у 2024 році, який мав на меті скасувати сезонну зміну часу. Як наслідок, Україна продовжила дотримуватися традиції переходу на літній час. Перехід на зимовий час запланований на 26 жовтня 2025 року.