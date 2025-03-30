24 Канал розповідає, яка тепер різниця на годинниках в Україні з Польщею, Німеччиною, Італією та США. Інші країни теж дотримуються традиції переходу на літній час, й різниця там – не виняток.
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Яка буде різниця в часі України з іншими країнами
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, прийнятої у 1996 році, Україна переходить на літній час. Після переведення годинників країна живе за київським часом, тобто UTC+3.
Втім, переходять на літній час й інші країни – це призводить до різниці на стрілках годинників.
- Польща, Німеччина та Італія
Після переведення годинників Україна випереджатиме ці 3 країни, як і раніше, на 1 годину.
- США
Через значну різницю часових поясів Україна починає свій день на 7 годин раніше, ніж Нью-Йорк та Вашингтон.
Водночас різниця в часі з Лос-Анджелесом збільшується до 10 годин.
Яка різниця в часі між Україною та Польщею / Фото Unsplash
Цікаво й те, що президент Володимир Зеленський вирішив не підписувати закон, ухвалений Верховною Радою у 2024 році, який мав на меті скасувати сезонну зміну часу. Як наслідок, Україна продовжила дотримуватися традиції переходу на літній час. Перехід на зимовий час запланований на 26 жовтня 2025 року.