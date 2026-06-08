Українець врятував дітей з вогню, але може залишитися без польського паспорта: у чому причина

Українець, який виніс трьох дітей із палаючого будинку поблизу Варшави, ризикує отримати відмову у наданні польського громадянства. Причиною можуть стати два дорожні штрафи, отримані кілька років тому.

На проблему звернули увагу журналісти польського телеканалу TVP1.

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Саме через історію 32-річного Андрія вони порушили тему впливу навіть незначних порушень правил дорожнього руху на рішення щодо надання громадянства іноземцям.

Що відомо про українця?

Андрій переїхав до Польщі 11 років тому з невеликого села поблизу Луганська. За його словами, спочатку хотів заробити кошти на лікування батька, однак згодом облаштував життя у П'ясечному неподалік Варшави. Чоловік відкрив власну фірму та працює арбористом – займається обрізанням і видаленням дерев. У Польщі в нього народилася донька, а сам він має дозвіл на постійне проживання.

У мене бабуся полька, я маю Карту поляка. Хотів би завершити те, що не зміг зробити мій батько, – отримати польське громадянство і відновити свій рід у Польщі. Тут народилася моя донька, і я хотів би, щоб вона теж мала громадянство,

– розповів Андрій журналістам.

3 березня 2024 року дорогою до клієнта він помітив налякану дитину біля приватного будинку в селі Глосково. На найближчому кільці він розвернувся, щоб перевірити, чи все гаразд. Повернувшись, він побачив дим, що виходив із будинку. Дівчинка, яка стояла на ґанку, повідомила, що всередині залишилися дві її молодші сестри.

Андрій забіг до палаючого будинку, знайшов дітей і виніс їх у безпечне місце. Потім він повернувся до оселі, щоб винести легкозаймисті речі. Під час цього чоловік обпік руку. Коли пожежники прибули на місце, вогонь уже охопив горище будинку. До гасіння залучили шість рятувальних команд.

Я йому дуже вдячний. Він урятував не лише будинок, а, можливо, й життя дітей,

– сказав власник оселі Славомир.



Українець врятував з палаючого будинку дітей / Фото piasecznonews.pl

Чому чоловік може не отримати громадянство?

Попри героїчний вчинок, Андрій побоюється, що не отримає польського громадянства. Проблемою можуть стати два штрафи:

один – за перевищення швидкості на 18 кілометрів на годину,

другий – за незначну дорожньо-транспортну пригоду.

Мій консультант із легалізації сказав, що його клієнт уже отримав відмову через схоже порушення,

– пояснив чоловік.

Що кажуть експерти?

Член правління Товариства білоруської діаспори у Польщі Руслан Керімов підтвердив, що останнім часом у деяких випадках іноземці отримують відмову через порушення правил дорожнього руху.

Журналісти звернулися по коментар до Міністерства внутрішніх справ Польщі. У відомстві підтвердили, що порушення правил дорожнього руху можуть враховуватися під час розгляду заяв на отримання громадянства. У МВС наголосили, що воєводи оцінюють, чи становить іноземець загрозу для громадського порядку та безпеки.

Водночас вирішальне значення має не сам факт отримання штрафу, а загальна поведінка заявника, характер правопорушень та їхня повторюваність. Тож наразі невідомо, чи вплинуть два дорожні штрафи на рішення щодо надання громадянства Андрію. Сам чоловік сподівається, що його багаторічне життя у Польщі, сім'я та вчинок, завдяки якому вдалося врятувати трьох дітей, також будуть враховані.