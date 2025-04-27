Тепер дорожче: у скільки обійдеться закордонний паспорт у 2025-му

Українці, які бажають оформити закордонний паспорт, можуть легко це зробити. Однак важливо зазначити, що у 2025 році вартість оформлення цього документа змінилася.

З 1 квітня Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна"" змінило ціни на бланки паспортів для виїзду громадян України за кордон. Про це повідомляє 24 Канал.

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Скільки коштує закордонний паспорт

Загальний адміністративний збір складається з двох основних компонентів: вартості адміністративної послуги та вартості необхідних бланків.

Підвищення цін на біометричні документи пояснюється виключно зростанням вартості бланків, при цьому не повідомляється про жодні зміни у вартості адміністративних послуг.

Вартість оформлення документів з 1 січня:

закордонний біометричний паспорт до 20 робочих днів – 1 042 гривень;



– 1 042 гривень; закордонний біометричний паспорт до 7 робочих днів – 1 682 гривень;



– 1 682 гривень; паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів – 558 гривень;



– 558 гривень; паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів – 928 гривень;



– 928 гривень; посвідка на постійне проживання в Україні – 1 175 гривень;



– 1 175 гривень; посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1 080 гривень.

Куди звертатися для оформлення

Для оформлення закордонного паспорта українцям слід звертатися у такі установи:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

підрозділ Державної міграційної служби;

центр обслуговування Паспортний сервіс ДП Документ.

Особи, що проживають за кордоном, можуть звернутися до консульства або посольства України.

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