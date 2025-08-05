У Німеччині зросла кількість українських біженців, які працюють і сплачують соціальні внески. Водночас кількість людей, які проживають на соцвиплатах, значно більша.

Станом на квітень 2025 року кількість українських біженців, які працюють у Німеччині, зросла на 80 тисяч. Про це пише 24 Канал із посиланням на Zeit.

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Скільки українських біженців знайшли роботу у Німеччині?

Станом на квітень 2025 року 272 тисячі людей з українським громадянством у Німеччині мали роботу, на яку поширюється соціальне страхування. Це на 80 тисяч більше, ніж у 2024-му.

Скільки українців отримують допомогу в Німеччині?

Федеральне агентство з питань зайнятості повідомило, що державну допомогу по безробіттю продовжують отримувати 701 тисяча біженців з України.

502 тисячі з них визнали працездатними, інші – або молодші 15 років, або вже досягли пенсійного віку.

Нагадаємо, нещодавно депутат Бундестагу, експерт із зовнішньої політики Штефан Майєр, закликав скасувати виплати українським чоловікам призовного віку.

Натомість прем'єр Баварії Маркус Зьодер і прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер закликали скасувати соцдопомогу Bürgergeld усім працездатним біженцям.