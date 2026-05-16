Ця країна готова платити українським біженцям, щоб ті повернулися додому: що відомо

Влада Ірландії офіційно підтвердила намір фінансово заохочувати українських біженців до повернення в Україну. Йдеться про створення спеціального механізму підтримки для тих, хто добровільно захоче повернутися додому після кількох років перебування в ЄС.

Про це повідомляє ірландський мовник RTE із посиланням на міністра юстиції Ірландії Джима О'Каллагана.

За словами посадовця, уряд дійсно розглядає можливість запровадження виплат або іншої допомоги українцям для репатріації, однак остаточного рішення щодо деталей програми поки немає. Зокрема наразі не називають можливі суми компенсацій чи точні терміни запуску ініціативи.

Безумовно, буде механізм заохочення людей, які хочуть повернутися до України, і, можливо, їм знадобиться допомога, щоб повернутися туди,

– заявив О'Каллаган.

Водночас міністр наголосив, що частина українців може захотіти залишитися в Ірландії на постійній основі. У такому разі влада планує розробляти окремі механізми легалізації та довгострокового проживання.



Що відомо про позицію Ірландії щодо українських біженців?

Заяви про можливі виплати за повернення пролунали на тлі масштабних змін у політиці Ірландії щодо українців. Як повідомляє The Sunday Times, країна поступово скорочує програми підтримки, які діяли після початку повномасштабної війни. Зокрема вже відомо, що:

з серпня 2026 року в Ірландії стартує поетапне виселення близько 16 тисяч українців із готелів та комерційного житла;

виплати за програмою підтримки проживання почнуть скорочувати вже з вересня 2026 року.

Також відомо, що Ірландія спільно з Євросоюзом працює над створенням Програми добровільного повернення та реінтеграції українців. Її запуск попередньо планують на березень 2027 року.

Що це означає для українців?

Експерти зазначають, що подібні рішення можуть свідчити про поступовий перехід європейських країн від екстреної гуманітарної підтримки до політики довгострокового врегулювання міграції українців. При цьому мова не йде про примусове повернення біженців. Усі майбутні програми, які зараз обговорюють в Ірландії та ЄС, позиціонують саме як добровільні.

Основна ідея полягає у тому, щоб допомогти українцям, які хочуть повернутися додому, фінансово та організаційно адаптуватися після повернення. Втім поки невідомо, чи підтримають подібні ініціативи інші країни Європейського Союзу та якими будуть остаточні умови таких програм.

