Німеччина більше не "рай для українців": потік біженців різко скоротився

Інтерес українців до переїзду до Німеччини помітно знизився. За останній рік приплив громадян України до ФРН скоротився приблизно на 21% – після кількох років, коли країна була одним із головних напрямків для українських біженців.

Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства Німеччини, які цитує DW.

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Попри загальне зменшення міграційних потоків, Україна залишається серед трьох головних країн походження іноземців у Німеччині.

Як змінився міграційний тренд?

У 2025 році аналітики фіксують помітне охолодження міграційної активності українців у напрямку Німеччини. Порівняно з попереднім роком кількість новоприбулих скоротилася на п'яту частину. Експерти пояснюють цю динаміку кількома факторами:

поступовою стабілізацією міграційних хвиль після пікового періоду,

посиленням правил перебування та інтеграції у ФРН,

а також зростанням інтересу українців до інших країн або поверненням додому.

Зниження українського потоку відбувається на тлі загального спаду міграції до Німеччини. За даними статистичного відомства, у 2025 році:

до країни прибуло близько 1,48 мільйона осіб (-13% до попереднього року);

виїхало близько 1,25 мільйона (-2%);

чиста міграція скоротилася майже на 45% – до приблизно 235 тисяч осіб.



Потік біженців до Німеччини різко скоротився / Фото Unsplash

Подібна тенденція спостерігається і щодо інших країн походження шукачів притулку: різко зменшився приплив із Сирії (-67%) та Афганістану (-41%). Попри спад, українці залишаються однією з найбільших груп іноземців у Німеччині.

Загалом у країні проживає 21,8 мільйона людей із міграційним корінням – це близько чверті населення ФРН. Серед найбільших груп мігрантів – вихідці з Польщі, Туреччини, України, Росії та Сирії.

Раніше ми писали, що українська влада спільно з Європейським Союзом працює над механізмами майбутнього повернення мільйонів українців додому після завершення війни. Мовиться не про примусову депортацію чи жорсткі обмеження, а про створення умов, за яких люди самі захочуть повернутися в Україну.