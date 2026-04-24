Відтік українців із ЄС набирає обертів: яку країну масово залишають українці і чому
- Кількість українців в Естонії зменшилася з 89 тисяч до 25 тисяч через повернення додому та переїзд до інших країн ЄС.
- Основними причинами відтоку є стабілізація в Україні, ширші можливості в інших країнах ЄС, а також пошук соціальної підтримки.
Естонія, яка від початку повномасштабної війни залишалася одним із активних партнерів України, фіксує помітне скорочення кількості українських громадян на своїй території. Частина людей повертається додому, інші – переїжджають до більших країн Європейського Союзу.
Про це розповіла Надзвичайна і Повноважна Посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю виданню "Главком".
Яка ситуація з українськими біженцями в Естонії?
На початку повномасштабного вторгнення до нас приїхало приблизно 89 тисяч українців. Зараз їх залишилося близько 25 тисяч – частина повернулася до України або поїхала до інших країн Європи,
– зазначила дипломатка.
Чому українці виїжджають?
Основними причинами відтоку є:
- повернення в Україну після стабілізації ситуації в окремих регіонах;
- переїзд до інших країн ЄС із ширшими можливостями для роботи;
- адаптація до нових умов життя в Європі та пошук більшої соціальної підтримки.
Українці масово залишають Естонію / Фото Unsplash
На сайті уряду Естонії нагадали, що країна залишається відкритою для українців і не змінює своєї політики підтримки. Які умови пропонують тим, хто залишився Попри скорочення кількості біженців, країна продовжує забезпечувати базові можливості для інтеграції:
- доступ до освіти;
- працевлаштування;
- соціальні виплати та підтримку.
Окрему увагу приділяють дітям. Зокрема, в країні діє спеціальна "Школа свободи", де українські учні можуть навчатися за змішаною програмою – з урахуванням українських і естонських стандартів. Це дозволяє дітям не втрачати зв'язок із рідною мовою та культурою, а також полегшує можливе повернення до української системи освіти.
Скільки українських біженців перебуває в ЄС?
Як пише Євростат, у країнах ЄС нині перебуває понад 4 мільйони громадян України зі статусом тимчасового захисту. Найбільшу кількість українців прийняли:
- Німеччина – понад 1 мільйон осіб;
- Польща – приблизно від 900 тисяч до 1 мільйона;
- Чехія – понад 350 тисяч.
Водночас фактична кількість українців у ЄС може бути дещо більшою. Не всі оформлюють тимчасовий захист – частина перебуває за іншими підставами, зокрема через роботу, навчання або возз'єднання з родиною.