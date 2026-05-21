З пінгвінами та китами: українські полярники зачарували мережу кадрами у вишиванках
Українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський", долучилися до святкування Всесвітнього дня вишиванки, влаштувавши тематичну фотосесію. Науковці одягнули унікальні вишиванки з пінгвінами, китами та бакланами, які вже стали символом української присутності в Антарктиці.
Фантастичними кадрами вони поділилися на сторінці Національного антарктичного наукового центру у фейсбуці.
Дивіться також Жоден ворог України її не одягне: що варто знати про День вишиванки та які міфи спростували етнологи
У центрі нагадали, що цього року виповнюється 8 років із моменту створення антарктичної вишиванки та 20 років із заснування Всесвітнього дня вишиванки. Особливістю цих сорочок є оригінальний принт, натхненний природою Антарктики. На вишивці можна побачити пінгвінів, китів і бакланів, а також символіку станції "Вернадський" – дві пальми, сонце та знак V, який означає "Перемогу" (Victory).
Що відомо про антарктичні вишиванки?
Як зазначили на сайті Міністерства освіти і науки України, спочатку антарктичні вишиванки створювали у біло-блакитних кольорах, що асоціювалися з льодовиками та снігами Антарктиди. Згодом дизайнери додали й інші кольорові варіанти:
- синьо-жовті,
- біло-чорно-червоні,
- зелено-жовті поєднання.
У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що дизайн спеціальної вишиванки розробили ще у 2018 році спільно з Міністерством освіти і науки України. Відтоді полярники одягають їх не лише на свята, а й під час:
- написання диктанту національної єдності,
- онлайн-лекцій,
- зустрічі гостей станції.
Учасники експедицій кажуть, що тут, серед льодів, вишиванка гріє не гірше, ніж сонце вдома,
– зазначили у центрі.
Додамо, що футболки та вишиванки з антарктичним орнаментом неодноразово ставали лотами благодійних аукціонів. Зібрані кошти спрямовували на підтримку українських полярників, які нині служать у лавах ЗСУ.
Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами / Фото з фейсбуку Національного антарктичного наукового центру
Що варто знати про День вишиванки?
- День вишиванки – це сучасне українське свято, яке щороку відзначають у третій четвер травня. Його започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету, коли запропонували один день прийти на заняття у вишитих сорочках як символ підтримки української культури.
- З часом ця ініціатива вийшла за межі університету й перетворилася на всесвітню акцію, до якої долучаються українці та прихильники України в різних країнах. Сьогодні це неофіційне, але дуже популярне свято, яке покликане популяризувати українські традиції та національний одяг – вишиванку.
- У цей день люди вдягають вишиті сорочки у повсякденному житті, на роботі, в школах і під час заходів, підкреслюючи єдність і культурну ідентичність українців. Свято має радше культурний і символічний характер, ніж політичний, і стало важливою частиною сучасної української ідентичності.