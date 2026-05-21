З пінгвінами та китами: українські полярники зачарували мережу кадрами у вишиванках

Українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський", долучилися до святкування Всесвітнього дня вишиванки, влаштувавши тематичну фотосесію. Науковці одягнули унікальні вишиванки з пінгвінами, китами та бакланами, які вже стали символом української присутності в Антарктиці.

Фантастичними кадрами вони поділилися на сторінці Національного антарктичного наукового центру у фейсбуці.

Дивіться також Жоден ворог України її не одягне: що варто знати про День вишиванки та які міфи спростували етнологи

У центрі нагадали, що цього року виповнюється 8 років із моменту створення антарктичної вишиванки та 20 років із заснування Всесвітнього дня вишиванки. Особливістю цих сорочок є оригінальний принт, натхненний природою Антарктики. На вишивці можна побачити пінгвінів, китів і бакланів, а також символіку станції "Вернадський" – дві пальми, сонце та знак V, який означає "Перемогу" (Victory).

Що відомо про антарктичні вишиванки?

Як зазначили на сайті Міністерства освіти і науки України, спочатку антарктичні вишиванки створювали у біло-блакитних кольорах, що асоціювалися з льодовиками та снігами Антарктиди. Згодом дизайнери додали й інші кольорові варіанти:

синьо-жовті,

біло-чорно-червоні,

зелено-жовті поєднання.

У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що дизайн спеціальної вишиванки розробили ще у 2018 році спільно з Міністерством освіти і науки України. Відтоді полярники одягають їх не лише на свята, а й під час:

написання диктанту національної єдності,

онлайн-лекцій,

зустрічі гостей станції.

Учасники експедицій кажуть, що тут, серед льодів, вишиванка гріє не гірше, ніж сонце вдома,

– зазначили у центрі.

Додамо, що футболки та вишиванки з антарктичним орнаментом неодноразово ставали лотами благодійних аукціонів. Зібрані кошти спрямовували на підтримку українських полярників, які нині служать у лавах ЗСУ.

Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами / Фото з фейсбуку Національного антарктичного наукового центру

Що варто знати про День вишиванки?