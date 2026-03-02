Українці застрягли на Балі через закрите небо над ОАЕ: як вони повертатимуться
- Через закриття повітряного простору над ОАЕ у зв'язку з конфліктом в Ірані, українці на Балі зустріли труднощі з поверненням додому.
- Для повернення українцям пропонується перебронювати рейс або подати запит на повернення коштів, а також використовуються альтернативні маршрути через інші країни.
Українка, що відпочивала на Балі, виявила, що її подорож назад буде не такою простою, як вона очікувала – адже переліт мав бути через ОАЕ.
Через закриття регіонального повітряного простору у зв'язку з військовим конфліктом в Ірані, авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила усі польоти до та з Дубая, написали в Emirates Support. Це означає, що чимало українців, які відпочивали в Азії, зараз не можуть повернутися додому.
Як українці повертатимуться з Азії до України?
Авіакомпанія Emirates вже оприлюднила звернення до клієнтів і попередила, що якщо подорож заброньована на наступні 72 години, тоді слід або перебронювати рейс, або ж подати запит на повернення коштів.
Тим часом у соцмережах українці діляться маршрутами, якими повертатимуться з Балі додому. Через закритий повітряний простір в ОАЕ шлях стає значно довшим та заплутанішим, повідомляє stars_shooting_.
В мене зараз буде подорож Балі – Куала-Лумпур – Сінгапур – Ефіопія – Стамбул – Краків, – розповіла українка.
Спершу дівчині доведеться полетіти в Куала-Лумпур та пробути там 4 дні – і вже після цього почнеться переліт, що разом з пересадками триватиме 25 годин лише до Стамбулу.
Тим часом ще одна українка повертатиметься з Денпасару, міста на Балі, через Куала-Лумпур, Ашгабат та Франкфурт, а вже звідки – до Києва та Харкова.
