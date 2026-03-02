Українці застрягли на Балі через закрите небо над ОАЕ: як вони повертатимуться

Українка, що відпочивала на Балі, виявила, що її подорож назад буде не такою простою, як вона очікувала – адже переліт мав бути через ОАЕ.

Через закриття регіонального повітряного простору у зв'язку з військовим конфліктом в Ірані, авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила усі польоти до та з Дубая, написали в Emirates Support. Це означає, що чимало українців, які відпочивали в Азії, зараз не можуть повернутися додому.

Як українці повертатимуться з Азії до України?

Авіакомпанія Emirates вже оприлюднила звернення до клієнтів і попередила, що якщо подорож заброньована на наступні 72 години, тоді слід або перебронювати рейс, або ж подати запит на повернення коштів.

Тим часом у соцмережах українці діляться маршрутами, якими повертатимуться з Балі додому. Через закритий повітряний простір в ОАЕ шлях стає значно довшим та заплутанішим, повідомляє stars_shooting_.

В мене зараз буде подорож Балі – Куала-Лумпур – Сінгапур – Ефіопія – Стамбул – Краків, – розповіла українка.

Спершу дівчині доведеться полетіти в Куала-Лумпур та пробути там 4 дні – і вже після цього почнеться переліт, що разом з пересадками триватиме 25 годин лише до Стамбулу.

Тим часом ще одна українка повертатиметься з Денпасару, міста на Балі, через Куала-Лумпур, Ашгабат та Франкфурт, а вже звідки – до Києва та Харкова.

