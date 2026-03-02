Укр Рус
Закордон Туризм Українці застрягли на Балі через закрите небо над ОАЕ: як вони повертатимуться
2 березня, 13:44
Українці застрягли на Балі через закрите небо над ОАЕ: як вони повертатимуться

Марина Блохіна
Основні тези
  • Через закриття повітряного простору над ОАЕ у зв'язку з конфліктом в Ірані, українці на Балі зустріли труднощі з поверненням додому.
  • Для повернення українцям пропонується перебронювати рейс або подати запит на повернення коштів, а також використовуються альтернативні маршрути через інші країни.

Українка, що відпочивала на Балі, виявила, що її подорож назад буде не такою простою, як вона очікувала – адже переліт мав бути через ОАЕ.

Через закриття регіонального повітряного простору у зв'язку з військовим конфліктом в Ірані, авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила усі польоти до та з Дубая, написали в Emirates Support. Це означає, що чимало українців, які відпочивали в Азії, зараз не можуть повернутися додому. 

Як українці повертатимуться з Азії до України?

Авіакомпанія Emirates вже оприлюднила звернення до клієнтів і попередила, що якщо подорож заброньована на наступні 72 години, тоді слід або перебронювати рейс, або ж подати запит на повернення коштів. 

Тим часом у соцмережах українці діляться маршрутами, якими повертатимуться з Балі додому. Через закритий повітряний простір в ОАЕ шлях стає значно довшим та заплутанішим, повідомляє stars_shooting_.

В мене зараз буде подорож Балі – Куала-Лумпур – Сінгапур – Ефіопія – Стамбул – Краків, – розповіла українка. 

Спершу дівчині доведеться полетіти в Куала-Лумпур та пробути там 4 дні – і вже після цього почнеться переліт, що разом з пересадками триватиме 25 годин лише до Стамбулу.

Тим часом ще одна українка повертатиметься з Денпасару, міста на Балі, через Куала-Лумпур, Ашгабат та Франкфурт, а вже звідки – до Києва та Харкова. 

