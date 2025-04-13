Новий шанс для українців: у Чехії можна отримати 5-річну посвідку на проживання – є умови

Українці, які проживають у Чеській Республіці, мають можливість подати заяву на отримання дозволу на довгострокове проживання. Їх прийматимуть до 30 квітня.

Подати заяву на отримання цього дозволу мають право особи зі статусом тимчасового захисту і, які відповідають певним критеріям. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Чехії.

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Хто може отримати посвідку на проживання у Чехії

Чеська Республіка запровадила спеціальний дозвіл на довгострокове проживання в рамках закону "Lex Ukrajina 7". Цей новий дозвіл буде доступний для українців строком на 5 років.

Право на отримання посвідки поширюється на осіб, які наразі перебувають під тимчасовим захистом, діти до 18 років вказуються у заявці разом із батьками.

Заяви на отримання довгострокової посвідки на проживання можна буде подавати лише онлайн, а прийом заяв розпочнеться після успішної реєстрації на продовження тимчасового захисту у 2025 році. Онлайн-платформа для подання заяв працюватиме з 1 по 30 квітня 2025 року.

Умови отримання посвідки:

подача заявки на спеціальну посвідку;

проживання з тимчасовим захистом не менше 2 років;

відсутність судимості;

економічна самостійність;

дохід за 2024 рік – 440 000 крон (плюс 110 000 за кожного члена родини);

неотримання гуманітарної допомоги (у період з 1 жовтня 2024 до 31 березня 2025 року);

безперервне медичне страхування без боргів;

зареєстроване житло;

дійсний закордонний паспорт;

діти 6 – 14 років мають відвідувати школу.

Українці будуть проходити оцінку – перевірять, чи вони відповідають встановленим критеріям.

Як подати запит на посвідку

У Чеській Республіці особи, які бажають отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання, повинні подавати свої заяви онлайн через портал Міністерства внутрішніх справ. Кожен заявник старше 18 років повинен подавати окрему заяву, тоді як батьки або законні представники – від імені дітей до 18 років.



Як українцям у Чехії отримати дозвіл на тривале перебування / Фото Shutterstock

Якщо сім'я подає заяву разом, всі члени сім'ї повинні вказати свою зацікавленість в отриманні дозволу. Один з подружжя може ініціювати процес подачі заяви, подавши запит від родини в системі й запросивши інших членів сім'ї приєднатися до нього. Заявники повинні будуть вказати свої реєстраційні номери та податкові ідентифікаційні номери (ІПН).

Власники спеціального дозволу на довгострокове проживання можуть подати заяву на отримання посвідки на постійне проживання після завершення 5 років безперервного проживання в країні. Важливо зазначити, що час, проведений під тимчасовим захистом, зараховується як половина необхідного терміну, тоді як час, проведений на довгостроковому проживанні, як повний термін.

Цікаво, що раніше Чехія оголосила про серйозні зміни для біженців.