Українським біженцям у Франції погрожують виселенням: у чому справа

Українці, які проживають у Франції, отримують повідомлення про виселення. Це пов'язано із завершенням програми MLI.

Як повідомляють РБК-Україна самі біженці, складнощі виникли через закінчення цієї програми в червні – вона частково покривала вартість оренди житла. Деталі розповідає 24 Канал.

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Закінчення програми MLI

Програма Mécanisme de Logement Intermédiaire (MLI), покликана допомогти переміщеним особам з України, пропонуючи їм оренду житла на вигідних умовах, має завершитися 30 червня 2025 року. Таку заяву зробив Департамент зайнятості, праці та солідарності (DDETS).

У зв'язку з цим асоціація Une Famille Un Toit 44 (Асоціація для підтримки біженців в регіоні Атлантична Луара) розіслала мешканцям повідомлення про те, що вони повинні підшукати інші варіанти проживання.

Які варіанти пропонують українцям

У повідомленнях від Une Famille Un Toit 44 біженцям пропонують кілька шляхів вирішення:

Соціальне житло

В рамках ініціативи з підтримки українських внутрішньо переміщених осіб (ВПО) працевлаштовані особи можуть звернутися до асоціації за допомогою в отриманні соціального житла, спеціально призначеного для цієї групи.

Якщо заявка буде схвалена, орендна плата буде адаптована відповідно до доходів сім'ї, що забезпечить доступність та стабільність для тих, хто цього потребує.

Оформлення статусу біженця

Особи, які бажають довгостроково проживати у Франції і подають заяву на отримання статусу біженця, матимуть право на регулярні соціальні виплати, включаючи RSA та субсидії на оренду житла.

Тимчасове розміщення

У випадках, коли інші варіанти не є відповідними, DDETS надає тимчасове житло у спеціалізованих центрах для українських переселенців. За словами асоціації, ця послуга призначена для осіб, які не можуть самостійно забезпечити себе житлом після завершення програми MLI.

Крім того, Une Famille Un Toit 44 оголосила, що наразі має вільне житло для біженців. Однак, організація запровадила політику, яка забороняє тримати домашніх тварин у цих житлових приміщеннях.

Ми просимо зв'язатися з вашим соціальним працівником, який буде радий розглянути з вами різні варіанти,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, станом на кінець 2024 року Франція прийняла понад 58 500 українських біженців. Однак нещодавні статистичні дані свідчать про певні зрушення: у грудні було зафіксовано зменшення кількості українців – протягом цього місяця з країни виїхало 595 українців, що на 1% менше від загальної кількості.