Євростат спростував популярний міф про українських біженців у Польщі

Останнім часом у медіапросторі дедалі частіше з'являються повідомлення про нібито масовий від'їзд українців із Польщі. Однак офіційна статистика свідчить, що реальна ситуація є значно складнішою і не підтверджує таких тверджень.

Статистика Євростату показує, що кількість громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, продовжує зростати.

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Водночас Польща залишається однією з головних країн, що приймають українців. За даними Євростату, станом на 30 квітня 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,37 мільйона громадян України. Порівняно з кінцем березня їхня кількість збільшилася на 42 990 осіб, або на 1%.

Найбільше українських біженців перебувало у трьох країнах:

Німеччина – 1 279 660 осіб (29,3% від загальної кількості в ЄС);

Польща – 971 255 осіб (22,2%);

Чехія – 384 435 осіб (8,8%).

При цьому саме Польща продемонструвала найбільше місячне зростання кількості українців, які мають статус тимчасового захисту. За квітень їхня кількість збільшилася на 9 850 осіб, що також становить близько 1%.



Польща залишається однією з головних країн, що приймають українців / Фото Unsplash

Де найбільше скоротилася кількість українців?

Натомість найбільше скорочення було зафіксовано у Франції, де кількість українських біженців зменшилася на 440 осіб, або на 0,9%. Таким чином, офіційна статистика не підтверджує поширені останнім часом заяви про те, що Польща нібито стрімко втрачає українських біженців через погіршення ставлення місцевого населення чи скорочення соціальної підтримки.

У медіапросторі регулярно з'являються повідомлення про те, що українці масово закривають бізнеси, залишають Польщу та повертаються додому або переїжджають до інших країн. Однак актуальні дані Євростату демонструють іншу картину: кількість українців, які користуються механізмом тимчасового захисту в Польщі, не лише не скорочується, а продовжує зростати.