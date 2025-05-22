Депортація українців з Великої Британії: за яких умов можуть вигнати з країни

Велика Британія продовжує активно підтримувати українців. Однак, якщо не дотримуватися місцевих правил, можлива депортація.

Для того, щоб уникнути депортації з Великої Британії, потрібно дотримуватися законів та імміграційних правил. Про це пише 24 Канал.

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За що можуть депортувати з Великої Британії

Прострочення візи – якщо не продовжити або не змінити візовий статус після закінчення терміну дії, то це може призвести до депортації. Наприклад, у 2025 році багато українців, які прибули за схемою "Homes for Ukraine", постали перед труднощами при продовженні віз через складний процес подачі заявок, який дозволяється лише за 28 днів до закінчення поточної візи.

– якщо не продовжити або не змінити візовий статус після закінчення терміну дії, то це може призвести до депортації. Наприклад, у 2025 році багато українців, які прибули за схемою "Homes for Ukraine", постали перед труднощами при продовженні віз через складний процес подачі заявок, який дозволяється лише за 28 днів до закінчення поточної візи. Порушення умов візи або умов перебування . Наприклад, робота без дозволу або проживання не за вказаною адресою.

. Наприклад, робота без дозволу або проживання не за вказаною адресою. Порушення імміграційного законодавства. Наприклад, використання фальшивих документів або надання неправдивої інформації при подачі на візу.

Наприклад, використання фальшивих документів або надання неправдивої інформації при подачі на візу. Кримінальні правопорушення, навіть ті, які не передбачають позбавлення волі, теж можуть стати причиною для депортації.

До слова, у 2025 році уряд Великої Британії запропонував нові законодавчі ініціативи, які передбачають автоматичну депортацію іноземців, які в'їхали до країни незаконно, а також тих, хто отримує соціальні виплати або не відповідає певним фінансовим критеріям.

Крім цього, країна посилила імміграційні вимоги для отримання візи.