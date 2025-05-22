Для того, чтобы избежать депортации из Великобритании, нужно соблюдать законы и иммиграционные правила. Об этом пишет 24 Канал.
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За что могут депортировать из Великобритании
- Просрочка визы – если не продлить или не изменить визовый статус после окончания срока действия, то это может привести к депортации. Например, в 2025 году многие украинцы, прибывшие по схеме "Homes for Ukraine", столкнулись с трудностями при продлении виз из-за сложного процесса подачи заявок, который разрешается только за 28 дней до окончания текущей визы.
- Нарушение условий визы или условий пребывания. Например, работа без разрешения или проживание не по указанному адресу.
- Нарушение иммиграционного законодательства. Например, использование фальшивых документов или предоставление ложной информации при подаче на визу.
- Уголовные правонарушения, даже те, которые не предусматривают лишения свободы, тоже могут стать причиной для депортации.
К слову, в 2025 году правительство Великобритании предложило новые законодательные инициативы, которые предусматривают автоматическую депортацию иностранцев, которые въехали в страну незаконно, а также тех, кто получает социальные выплаты или не соответствует определенным финансовым критериям.
Кроме этого, страна ужесточила иммиграционные требования для получения визы.