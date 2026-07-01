Безкоштовні подорожі Європою: для українців відкрили нову можливість

У липні та серпні молоді українці, які перебувають у Німеччині як біженці, зможуть безкоштовно подорожувати між Німеччиною та Францією. Для цього достатньо мати чинний регіональний проїзний квиток країни, з якої розпочинається поїздка.

Нову ініціативу запровадили для молодих пасажирів віком до 28 років. Про це повідомили в пресслужбі уряду землі Баден-Вюртемберг.

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Хто може скористатися пропозицією?

Безкоштовний проїзд доступний:

жителям німецьких земель Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц і Саар віком до 28 років, які мають чинний Deutschlandticket або молодіжний D-Ticket JugendBW;

власникам французьких проїзних Pass Jeune Grand Est або Pass Grenzenlos, які подорожують із Франції до Німеччини.

Українські біженці, які проживають у Німеччині та користуються Deutschlandticket на загальних умовах, також можуть скористатися цією можливістю, якщо відповідають віковим вимогам.

Де можна їздити безкоштовно?

Власники німецького проїзного отримають право безплатно користуватися:

регіональними поїздами TER Fluo;

автобусами Car TER Fluo;

маршрутом до вокзалу Paris Gare de l'Est у Парижі.

Натомість французькі власники відповідних проїзних зможуть безкоштовно подорожувати регіональним транспортом у землях Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц і Саар.



Українці зможуть безкоштовно подорожувати між Францією та Німеччиною / Фото Unsplash

Які є обмеження?

Акція поширюється лише на регіональний транспорт. Безкоштовний проїзд не діє на:

швидкісні поїзди TGV, ICE, IC та інші поїзди далекого сполучення;

метро, міські автобуси та трамваї Парижа;

комерційних перевізників, зокрема FlixTrain і FlixBus.

Якщо пасажир планує їхати до Парижа, необхідно заздалегідь оформити безкоштовне бронювання місця через систему SNCF Connect.

Що потрібно знати про Deutschlandticket?

Deutschlandticket коштує 63 євро на місяць і продається лише у форматі щомісячної підписки. Його можна придбати через застосунок DB Navigator. Проїзний є іменним, тому під час перевірки потрібно показати цифровий квиток та документ, що посвідчує особу. Квиток дає право користуватися міським, приміським і регіональним транспортом по всій Німеччині, але не поширюється на швидкісні поїзди та окремих приватних перевізників.

Нова транскордонна ініціатива діятиме протягом липня та серпня і має на меті зробити літні подорожі молоді між Францією та Німеччиною доступнішими. Для українських біженців, які вже мешкають у Німеччині та користуються Deutschlandticket, це стане додатковою можливістю без зайвих витрат відвідати сусідню країну.