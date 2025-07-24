У Чехії змінили правила допомоги для біженців: кому можуть підвищити виплати

Чехія змінила правила допомоги для біженців, які мають інвалідність. Деяким людям можуть підвищити суму допомоги.

Від 1 липня Чехія запровадила п'ятиступеневу систему оцінювання рівня обмеження самостійності для біженців, які мають інвалідність. Розмір допомоги тепер визначається на підставі висновку про здоров'я. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Як визначають розмір виплат біженцям з інвалідністю у Чехії?

Оцінювання обмеження здатності до самообслуговування, від якого залежить розмір виплат, проводить Інститут оцінювання стану здоров'я (IPZS).

При цьому висновок ґрунтується не тільки на діагнозі, а й на тому, наскільки стан здоров'я впливає на повсякденне життя людини.

Аналізують 6 основних сфер життєдіяльності:

Пересування.

Когнітивні здібності та спілкування.

Поведінкові та психологічні аспекти.

Здатність до самообслуговування.

Самодостатність у подоланні вимог і тягаря хвороби або лікування.

Організація повсякденного життя та соціальних контактів.

Як та коли подати заяву? До 1 жовтня 2025 року потрібно заповнити електронну заяву через ePortál ČSSZ. До неї потрібно додати медичні висновки лікарів чеською мовою (або з завіреним перекладом на чеську) та вказати контактні дані лікарів у Чехії. Після цього повинен зателефонувати працівник Інституту оцінювання стану здоров'я IPZS, який повідомить про дату візиту для оцінювання стану.

Нагадаємо, що також українцям у Чехії дають виплати на переїзд з гуртожитку.