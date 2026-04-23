Українським біженцям платять до 2500 євро за повернення з ЄС: як отримати допомогу

Українські громадяни, які перебувають у країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, можуть отримати до 2500 євро фінансової допомоги у разі добровільного повернення додому.

Виплати надаються в межах програми AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration), що реалізується за підтримки Міжнародної організації з міграції.

Що відомо про програму?

Програма AVRR діє в більшості країн ЄС і передбачає не лише організацію повернення, а й допомогу з реінтеграцією в Україні. Вона доступна для українців зі статусом тимчасового захисту, який, за рекомендацією Єврокомісії, має залишатися чинним щонайменше до 2028 року.

Що передбачає програма?

Учасники можуть розраховувати на:

організацію або компенсацію вартості проїзду (автобус, літак, іноді багаж);

одноразову фінансову допомогу для облаштування життя після повернення – на житло, лікування, освіту або інші потреби;

консультаційну підтримку та супровід.

Які суми виплачують у різних країнах?

Розмір допомоги залежить від країни перебування:

Німеччина – до 2000 євро;

Чехія – до 1400 євро;

Іспанія – від 1000 євро;

Польща – 500 – 1000 євро;

Нідерланди – до 1400 євро;

Австрія – до 1200 євро;

Бельгія – до 1000 євро;

Норвегія – 1500 – 1700 євро;

Ірландія – до 2500 євро;

Франція – 300 – 650 євро готівкою плюс до 2500 євро на реінтеграцію (у вигляді оплати товарів і послуг в Україні).



Як отримати допомогу?

Щоб скористатися програмою, потрібно:

Звернутися до представництва Міжнародної організації з міграції або до Unity HUB у країні перебування. Подати заявку на участь. Підготувати необхідні документи (довідки про вразливість можуть збільшити суму виплат). Повідомити міграційні органи про намір виїзду. Отримати квитки та фінансову допомогу. Підтвердити закриття статусу тимчасового захисту.

Як пише Telegraf, за словами заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександра Гладуна, глобальний досвід свідчить: що довше триває війна, то менше людей повертаються. Він зазначає, що повернення 40 – 50% громадян можна буде вважати позитивним результатом.

Скільки українських біженців перебуває в ЄС?

За даними Євростату, у країнах Європейського Союзу нині перебуває понад 4 мільйони громадян України зі статусом тимчасового захисту. Це спеціальний механізм, який ЄС запровадив після початку повномасштабної війни у 2022 році. Найбільшу кількість українців прийняли:

Німеччина – понад 1 мільйон осіб;

Польща – приблизно від 900 тисяч до 1 мільйона;

Чехія – понад 350 тисяч.

Водночас фактична кількість українців у ЄС може бути дещо більшою. Не всі оформлюють тимчасовий захист – частина перебуває за іншими підставами, зокрема через роботу, навчання або возз'єднання з родиною.