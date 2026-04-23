Українським біженцям платять до 2500 євро за повернення з ЄС: як отримати допомогу
- Українські біженці в ЄС можуть отримати до 2500 євро за добровільне повернення додому через програму AVRR, яка також допомагає з реінтеграцією.
- Розмір допомоги залежить від країни перебування, наприклад, Німеччина до 2000 євро, Чехія до 1400 євро, Ірландія до 2500 євро.
Українські громадяни, які перебувають у країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, можуть отримати до 2500 євро фінансової допомоги у разі добровільного повернення додому.
Виплати надаються в межах програми AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration), що реалізується за підтримки Міжнародної організації з міграції.
Що відомо про програму?
Програма AVRR діє в більшості країн ЄС і передбачає не лише організацію повернення, а й допомогу з реінтеграцією в Україні. Вона доступна для українців зі статусом тимчасового захисту, який, за рекомендацією Єврокомісії, має залишатися чинним щонайменше до 2028 року.
Що передбачає програма?
Учасники можуть розраховувати на:
- організацію або компенсацію вартості проїзду (автобус, літак, іноді багаж);
- одноразову фінансову допомогу для облаштування життя після повернення – на житло, лікування, освіту або інші потреби;
- консультаційну підтримку та супровід.
Які суми виплачують у різних країнах?
Розмір допомоги залежить від країни перебування:
- Німеччина – до 2000 євро;
- Чехія – до 1400 євро;
- Іспанія – від 1000 євро;
- Польща – 500 – 1000 євро;
- Нідерланди – до 1400 євро;
- Австрія – до 1200 євро;
- Бельгія – до 1000 євро;
- Норвегія – 1500 – 1700 євро;
- Ірландія – до 2500 євро;
- Франція – 300 – 650 євро готівкою плюс до 2500 євро на реінтеграцію (у вигляді оплати товарів і послуг в Україні).
Як отримати допомогу?
Щоб скористатися програмою, потрібно:
- Звернутися до представництва Міжнародної організації з міграції або до Unity HUB у країні перебування.
- Подати заявку на участь.
- Підготувати необхідні документи (довідки про вразливість можуть збільшити суму виплат).
- Повідомити міграційні органи про намір виїзду.
- Отримати квитки та фінансову допомогу.
- Підтвердити закриття статусу тимчасового захисту.
Як пише Telegraf, за словами заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександра Гладуна, глобальний досвід свідчить: що довше триває війна, то менше людей повертаються. Він зазначає, що повернення 40 – 50% громадян можна буде вважати позитивним результатом.
Скільки українських біженців перебуває в ЄС?
За даними Євростату, у країнах Європейського Союзу нині перебуває понад 4 мільйони громадян України зі статусом тимчасового захисту. Це спеціальний механізм, який ЄС запровадив після початку повномасштабної війни у 2022 році. Найбільшу кількість українців прийняли:
- Німеччина – понад 1 мільйон осіб;
- Польща – приблизно від 900 тисяч до 1 мільйона;
- Чехія – понад 350 тисяч.
Водночас фактична кількість українців у ЄС може бути дещо більшою. Не всі оформлюють тимчасовий захист – частина перебуває за іншими підставами, зокрема через роботу, навчання або возз'єднання з родиною.