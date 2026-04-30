Відьомські традиції та багаття: як сучасна Європа святкує Вальпургієву ніч

У ніч з 30 квітня на 1 травня в країнах Європи відзначають Вальпургієву ніч – одне з наймістичніших свят, яке поєднує язичницькі обряди, народні вірування та сучасні фестивалі. Це свято символізує прихід весни, оновлення природи і водночас пов'язане з легендами про відьом та нечисту силу.

Що відомо про цей день та як його відзначають за кордоном.

Що таке Вальпургієва ніч?

Це традиційне європейське свято, яке відзначають у ніч з 30 квітня на 1 травня. Воно поєднує давні язичницькі обряди з пізнішою християнською традицією і символізує прихід весни. Свято отримало назву на честь святої Вальпурги – християнської черниці VIII століття.

Водночас його коріння значно давніше: ще до християнства люди вірили, що саме в цю ніч змінюється сезон, пробуджується природа, а також активізуються "темні сили". Саме тому і виникли різні обряди захисту.

Як цей день відзначають за кордоном?

Як пише Euronews, у більшості країн традиції мають спільну основу: люди розпалюють великі багаття, щоб "очистити" простір і відігнати злих духів. Вогонь вважається захисним символом, а гучні пісні, танці та навіть феєрверки – способом відлякати нечисть.

Німеччина

У Німеччині це свято відоме як Hexennacht – "ніч відьом". Там традиційно палять багаття, запускають феєрверки, а молодь влаштовує жартівливі розіграші: можуть переставляти речі, прикрашати будинки або жартувати над сусідами.



Святкування Вальпургієвої ночі в Німеччині / Фото WordPress

Чехія

У Чехії святкування має назву Pálení čarodějnic – "спалення відьом". Люди збираються біля величезних вогнищ і спалюють опудала, символічно прощаючись із зимою та всім негативним. Після цього святкування часто продовжується гуляннями і романтичними традиціями.



У Чехії Вальпургієву ніч називають "спаленням відьом" / Фото Radio Prague International

Швеція

У Швеції Вальпургієва ніч (Valborg) має більш спокійний і навіть святковий характер. Тут запалюють вогнища, збираються на відкритому повітрі та співають весняні пісні, особливо у студентських містах.



Величезне багаття у Стокгольмі / Фото WordPress

Фінляндія

У Фінляндії ця ніч перетворюється на масштабний фестиваль Vappu. Люди влаштовують пікніки, носять студентські кепки, п'ють традиційний напій sima і святкують просто неба. Це одне з найбільших масових свят у країні.

Естонія

В Естонії місцеві також святкують з вогнищами, танцями та костюмами. Святкування менше, ніж у Німеччині чи Швеції, але досі популярне.

Попри різноманіття традицій, сенс Вальпургієвої ночі залишається спільним: це перехід від зими до весни, очищення від усього старого і початок нового циклу. Сьогодні Вальпургієва ніч у Європі – це поєднання містики, традицій і сучасних святкувань. Від багать і "відьомських" легенд до веселих фестивалів і пікніків – кожна країна зберегла власний колорит, але головна ідея лишилася незмінною: зустріти весну гучно, яскраво і з відчуттям оновлення.