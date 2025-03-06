Вам цього не пробачать: речі, які категорично не варто робити в Японії

Подорож до Японії обіцяє незабутню пригоду для туристів завдяки унікальному культурному ландшафту країни. Однак, недостатнє розуміння місцевого етикету може призвести до проблем.

В Країні висхідного сонця населення славиться своєю ввічливістю та терплячістю, часто не звертаючи уваги на помилки іноземних відвідувачів. Однак, існує 5 речей у поведінці, які вважаються неприйнятними і яких слід уникати, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Що не можна робити в Японії

Торкатися до людей

На Заході рукостискання, обійми та поцілунки вважаються жестами доброзичливості. На противагу цьому, східні традиції схильні до більш стриманого підходу до вираження емоцій. При вітанні незнайомців у східних суспільствах часто віддають перевагу простому кивку або легкому поклону. Хоча деякі японці, які звикли до європейських звичаїв, можуть запропонувати потиснути руку під час привітання чи прощання, але від ініціації цього жесту – бажано утриматися.

Парам в Японії теж рекомендується проявляти розсудливість, коли справа доходить до публічних проявів прихильності. Хоча триматися за руки з партнером загалом прийнятно, більш інтимні жести, такі як обійми та поцілунки на людях, не рекомендуються.

Хитрувати в черзі

В Японії очікування в черзі є фундаментальним аспектом повсякденного життя. В очікуванні столика в ресторанах люди часто стоять, а іноді й сидять, протягом тривалого часу, інколи навіть по кілька годин. Спроба обійти чергу, прорвавшись перед іншими, вважається значним порушенням етикету і може призвести до осуду.

Крім того, відвідувачам важливо дотримуватися встановленого порядку біля кас і вікон обслуговування. Перебігання з однієї черги в іншу, навіть якщо ви прийшли раніше за тих, хто вже стоїть у черзі, не схвалюється в японській культурі.

Показувати пальцем

Експерти радять не вказувати на людей або предмети пальцем, оскільки цей жест вважається неввічливим. Замість цього рекомендують використовувати м'який помах рукою або кивок, щоб вказати потрібний напрямок, коли це необхідно.

Взагалі у Японії закликають з обережністю ставитися до жестів під час спілкування. Жваві рухи рук є звичним явищем, наприклад, в Італії, але японські звичаї надають перевагу більш стриманим формам спілкування.

Не варто смикати за одяг, хапатися за руки чи використовувати агресивні жести, як-от биття себе в груди. Натомість рекомендуються витончені дії – легке поплескування по плечу або вказівка на власний ніс.

Їсти на ходу

В Японії культурний акцент на повазі до їжі та прихильність до здорового способу життя сприяють особливому підходу до харчових звичок. На відміну від багатьох інших країн, японці зазвичай не перекушують на ходу, оскільки цінують усвідомлене споживання.



У Японії не схвалюють практику "їсти на ходу" / Unsplash

Ця культурна норма сприяла негативному сприйняттю людей, які їдять або п'ють під час прогулянок або поїздок на роботу. У деяких містах місцева влада навіть вивісила плакати, що закликають мешканців утримуватися від такої поведінки.

Навіть якщо ви купили їжу в кіоску на вулиці, знайдіть місце, де зможете сісти і спокійно поїсти. Якщо лавки або парапету поблизу не виявилося, просто відійдіть в сторону, а після перекусу викиньте сміття в урну.

Підвищувати голос

У багатьох країнах підвищення голосу в громадських місцях часто вважається прийнятною поведінкою. Однак, Японія є помітним винятком, де гучність, як правило, не схвалюється і рідко практикується у повсякденному спілкуванні.

Люди, які вирішили голосно висловити своє незадоволення продавцям, офіціантам чи іншому персоналу, можуть не отримати негайної догани, але навряд чи отримають у відповідь покращення обслуговування.

Ба більше, ті, хто намагається спілкуватися з японцями високим тоном, сподіваючись прискорити розв'язання своїх проблем, мають бути готовими до того, що це призведе до ще більш повільної реакції.

Отже, вирушаючи до Японії, постарайтеся з повагою ставитися до традицій цієї країни, і її гостинні жителі обов'язково дадуть відповідь вам взаємністю.