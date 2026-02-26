Варшава готується до найгіршого: метро перетворять на укриття для 100 тисяч людей

У столиці Польщі показали, як метрополітен адаптують до роботи в умовах війни або надзвичайної ситуації. Влада міста модернізує станції метро, щоб у разі потреби вони могли виконувати функцію масштабних укриттів для цивільного населення.

Про підготовку повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський, передає видання The Warsaw.

Що відомо про підготовку Варшави?

За його словами, станції зможуть одночасно прийняти понад 100 тисяч осіб. Простори облаштовують запасами продовольства, води та аварійного обладнання.

На станціях зібрали тисячі одиниць техніки та спорядження, серед яких:

ковдри та спальні мішки;

термоси для гарячих напоїв;

ноші для евакуації постраждалих;

резерви питної води;

базове обладнання для кризових ситуацій.

Окрему увагу приділяють автономності підземки. Польська влада планує закупити додаткові генератори, щоб забезпечити роботу укриттів навіть у разі перебоїв з електропостачанням.



Метро Варшави адаптують під укриття на випадок війни / Фото In Poland

Чому саме метро?

Метрополітен традиційно вважається одним із найбезпечніших місць у місті під час повітряних атак чи ракетних ударів. Глибоке розташування станцій дозволяє використовувати їх як тимчасові сховища для великої кількості людей. У Варшаві наголошують: підготовка має превентивний характер і спрямована на підвищення рівня безпеки мешканців у разі будь-якої кризи.

Як пише TVP 3 Warsaw, проєкт отримав назву "Підземний щит". Згідно з планом, у майбутньому метро зможе прийняти понад 100 тисяч осіб.

Як Польща готується до війни?