Варшава готується до найгіршого: метро перетворять на укриття для 100 тисяч людей
- Варшава модернізує метро для використання як укриття, здатне прийняти понад 100 тисяч осіб, з запасами продовольства, води та аварійного обладнання.
- Польща протягом 10 років готується до можливого конфлікту з Росією, збільшуючи армію та оборонні витрати, і розробляє план евакуації культурних цінностей.
У столиці Польщі показали, як метрополітен адаптують до роботи в умовах війни або надзвичайної ситуації. Влада міста модернізує станції метро, щоб у разі потреби вони могли виконувати функцію масштабних укриттів для цивільного населення.
Про підготовку повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський, передає видання The Warsaw.
Що відомо про підготовку Варшави?
За його словами, станції зможуть одночасно прийняти понад 100 тисяч осіб. Простори облаштовують запасами продовольства, води та аварійного обладнання.
На станціях зібрали тисячі одиниць техніки та спорядження, серед яких:
- ковдри та спальні мішки;
- термоси для гарячих напоїв;
- ноші для евакуації постраждалих;
- резерви питної води;
- базове обладнання для кризових ситуацій.
Окрему увагу приділяють автономності підземки. Польська влада планує закупити додаткові генератори, щоб забезпечити роботу укриттів навіть у разі перебоїв з електропостачанням.
Метро Варшави адаптують під укриття на випадок війни / Фото In Poland
Чому саме метро?
Метрополітен традиційно вважається одним із найбезпечніших місць у місті під час повітряних атак чи ракетних ударів. Глибоке розташування станцій дозволяє використовувати їх як тимчасові сховища для великої кількості людей. У Варшаві наголошують: підготовка має превентивний характер і спрямована на підвищення рівня безпеки мешканців у разі будь-якої кризи.
Як пише TVP 3 Warsaw, проєкт отримав назву "Підземний щит". Згідно з планом, у майбутньому метро зможе прийняти понад 100 тисяч осіб.
Як Польща готується до війни?
- Польща протягом 10 років готувалась до можливого конфлікту з Росією, значно збільшуючи свою армію та витрати на оборону. Так, у 2023 – 2024 роках країна закупила зброї на 50 мільярдів доларів.
- Рік тому у Польщі оголосили курси військової підготовки для чоловіків та жінок. Країна планувала збільшити чисельність армії до півмільйона осіб до кінця 2025 року.
- Раніше ми писали, що Польща розробляє план евакуації культурних цінностей у разі вторгнення Росії, залучаючи міжнародних партнерів. План передбачає евакуацію експонатів з 160 установ, включаючи картини, скульптури, та рідкісні книги, з координацією Мачеєм Матисяком.