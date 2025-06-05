З Варшави відновлюють прямий потяг на найпопулярніші озера

PKP Intercity оголосила про відновлення прямого залізничного сполучення між Варшавою та Гіжицько цього літа. Це столиця польського вітрильного спорту.

Новий маршрут – Бєлосток – Гіжицько – Бєлосток – почне ходити вже з 18 червня. Що відомо про заяву PKP Intercity розповідає 24 Канал з посиланням на warszawa.naszemiasto.pl.

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Поїзд з Варшави на Мазурські озера

Потяг з'єднає головний вокзал Кракова з Варшавою та Гіжицьком. На цьому маршруті курсуватимуть вагони поїзда IC Hańcza, який традиційно обслуговує маршрути Краків – Білосток, Сувалки та Вільнюс. Примітно, що на станції Білосток поїзд розділиться, і частина вагонів продовжить рух у напрямку Гіжицька. Крім того, влада виділила додатковий дизельний локомотив.

Завдяки цьому пасажири з південної та центральної Польщі матимуть доступ до прямого сполучення з Мазурами,

– пояснила пресслужба.

Згідно з розкладом, мандрівники можуть розраховувати на 4 години 23 хвилини у дорозі з Варшави до Мазур. Квитки можна придбати на сайті PKP Intercity.

А ще з Польщі ходитиме прямий поїзд і до Хорватії.



З Варшави знову ходитиме прямий потяг на Мазурські озера / Фото Foto Podrozhe

Раніше треба було пересідати

Історично склалося так, що подорожі до Мазур були досить обтяжливими і вимагали щонайменше двох пересадок з Варшави, як правило, в Остроленці та Щитно. Альтернативний варіант – потяг TLK "Biebrza" – курсує через Седльце та Гайнувку, але займає понад 6,5 годин.

Навіть автомобілем дорога до Мазур займає 3 години, а інтенсивний рух на дорогах часто ускладнює поїздку у вихідні дні.

До слова, Polregio теж оголосила про запровадження нового залізничного сполучення, яке стартує 18 червня. Поїзд здійснюватиме 3 щоденні рейси в обидва кінці за маршрутом Елк – Гіжицько. Примітно, що у всіх поїздах будуть спеціальні вагони для велосипедів, призначені для любителів велоспорту.