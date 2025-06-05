З Варшави відновлюють прямий потяг на найпопулярніші озера
- PKP Intercity оголосила про відновлення прямого залізничного сполучення між Варшавою та Гіжицько з 18 червня.
- Це дозволить пасажирам з південної та центральної Польщі отримати доступ до Мазурів без пересадок.
PKP Intercity оголосила про відновлення прямого залізничного сполучення між Варшавою та Гіжицько цього літа. Це столиця польського вітрильного спорту.
Новий маршрут – Бєлосток – Гіжицько – Бєлосток – почне ходити вже з 18 червня. Що відомо про заяву PKP Intercity розповідає 24 Канал з посиланням на warszawa.naszemiasto.pl.
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Поїзд з Варшави на Мазурські озера
Потяг з'єднає головний вокзал Кракова з Варшавою та Гіжицьком. На цьому маршруті курсуватимуть вагони поїзда IC Hańcza, який традиційно обслуговує маршрути Краків – Білосток, Сувалки та Вільнюс. Примітно, що на станції Білосток поїзд розділиться, і частина вагонів продовжить рух у напрямку Гіжицька. Крім того, влада виділила додатковий дизельний локомотив.
Завдяки цьому пасажири з південної та центральної Польщі матимуть доступ до прямого сполучення з Мазурами,
– пояснила пресслужба.
Згідно з розкладом, мандрівники можуть розраховувати на 4 години 23 хвилини у дорозі з Варшави до Мазур. Квитки можна придбати на сайті PKP Intercity.
А ще з Польщі ходитиме прямий поїзд і до Хорватії.
З Варшави знову ходитиме прямий потяг на Мазурські озера / Фото Foto Podrozhe
Раніше треба було пересідати
Історично склалося так, що подорожі до Мазур були досить обтяжливими і вимагали щонайменше двох пересадок з Варшави, як правило, в Остроленці та Щитно. Альтернативний варіант – потяг TLK "Biebrza" – курсує через Седльце та Гайнувку, але займає понад 6,5 годин.
Навіть автомобілем дорога до Мазур займає 3 години, а інтенсивний рух на дорогах часто ускладнює поїздку у вихідні дні.
До слова, Polregio теж оголосила про запровадження нового залізничного сполучення, яке стартує 18 червня. Поїзд здійснюватиме 3 щоденні рейси в обидва кінці за маршрутом Елк – Гіжицько. Примітно, що у всіх поїздах будуть спеціальні вагони для велосипедів, призначені для любителів велоспорту.