Новый маршрут – Белосток – Гижицко – Белосток – начнет ходить уже с 18 июня. Что известно о заявлении PKP Intercity рассказывает 24 Канал со ссылкой на warszawa.naszemiasto.pl.

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Поезд из Варшавы на Мазурские озера

Поезд соединит главный вокзал Кракова с Варшавой и Гижицком. На этом маршруте будут курсировать вагоны поезда IC Hańcza, который традиционно обслуживает маршруты Краков – Белосток, Сувалки и Вильнюс. Примечательно, что на станции Белосток поезд разделится, и часть вагонов продолжит движение в направлении Гижицка. Кроме того, власти выделили дополнительный дизельный локомотив.

Благодаря этому пассажиры из южной и центральной Польши будут иметь доступ к прямому сообщению с Мазурами,

– объяснила пресс-служба.

Согласно расписанию, путешественники могут рассчитывать на 4 часа 23 минуты в пути из Варшавы в Мазуры. Билеты можно приобрести на сайте PKP Intercity.

А еще из Польши будет ходить прямой поезд и в Хорватию.



Из Варшавы снова будет ходить прямой поезд на Мазурские озера / Фото Foto Podrozhe

Раньше надо было пересаживаться

Исторически сложилось так, что путешествия в Мазуры были достаточно обременительными и требовали как минимум двух пересадок из Варшавы, как правило, в Остроленцы и Щитно. Альтернативный вариант – поезд TLK "Biebrza" – курсирует через Седльце и Гайнувку, но занимает более 6,5 часа.

Даже автомобилем дорога до Мазур занимает 3 часа, а интенсивное движение на дорогах часто затрудняет поездку в выходные дни.

К слову, Polregio тоже объявила о введении нового железнодорожного сообщения, которое стартует 18 июня. Поезд будет осуществлять 3 ежедневные рейсы в оба конца по маршруту Елк – Гижицко. Примечательно, что во всех поездах будут специальные вагоны для велосипедов, предназначенные для любителей велоспорта.